Los menores han salido del centro entre los aplausos de los sanitarios y la emoción de sus padres

En el Hospital Reina Sofía de Córdoba continúa recuperándose los heridos del accidente de Adamuz. Este viernes se ha vivido un emotivo momento cuando dos hermanos menores de edad, víctimas de la tragedia, eran dados de alta y trasladados en ambulancia a sus casas de Huelva. Son dos hermanos a los que su abuela, Natividad de la Torre, los había llevado a ver 'El Rey León' a Madrid. Venían de vuelta de ese viaje familiar.

Al salir del hospital se ha visto el rostro emocionado de sus padres, que no han podido contener las lágrimas. Salía primero Carlota, de 10 años, después Fidel, de 12, orgulloso con su camiseta del Córdoba, los dos muy sonrientes saludando. También han recibido el alta ya su primo y su tío, así que una familia que puede por fin volver ya a casa, aunque con la gran ausencia de la abuela, la matriarca.

Un verdadero alivio para la familia que aún se encuentra procesando el dolor de esta impactante tragedia. Fidel, uno de los hijos de Natividad, contaba estos días la historia de su madre, una de las víctimas mortales de Adamuz. Natividad viajaba en el vagón número uno, justo en el lado que fue golpeado de lleno por el impacto contra el Iryo.

Cuando todavía no había sido identificada, su hijo miraba la foto de ella en Madrid, la última, en la que aparece sonriente, con un paraguas y acompañada de sus tres nietos. “Esa foto es lo que me quedo. Se ha ido haciendo felices a sus nietos”, contó el hombre al citado medio onubense.

Los tres niños viajaban en el lugar más crítico del tren y están logrando salir adelanta. Mientras Guillermo ya descansa en casa, se prevé que mañana viernes reciban el alta Fidel y Carlota, esta última tras ser operada con éxito del fémur, recoge ‘Huelva Información’. El entierro y funeral de Natividad tendrá lugar este sábado 24 de enero. Ese día los vecinos podrán despedirse de una mujer muy querida en la localidad y “santa en la tierra”, como la conocían.