Mueren dos personas tras chocar su vehículo con una palmera y caer por un barranco de 50 metros en Adra, Almería
El accidente de tráfico ocurrido en una zona montañosa de Adra se conoció a las 22:20 horas
Un turismo con tres ocupantes se salió de la carretera y se precipitó por un desnivel de 50 metros
AlmeríaDos personas, de las que no han trascendido más datos por el momento, murieron tras chocar su vehículo con una palmera y después caer por un barranco en Adra (Almería).
Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía tras conocer el suceso este 24 de enero. Una llamada al servicio de emergencias a las 22:20 horas alertó de la gravedad del accidente de tráfico.
Había personas atrapadas en el interior de un turismo que se había precipitado por un desnivel de unos 50 metros. Inicialmente se había salido de la calzada por causas que se desconocen.
En la carretera de El Trebolar
Equipos sanitarios del 061, voluntarios de Protección Civil, agentes de Guardia Civil y Policía Local, además de los Bomberos del Poniente, se movilizaron hasta el lugar. Una zona montañosa al noroeste del municipio.
En concreto, el siniestro vial se produjo en un punto de la carretera de El Trebolar, que da acceso a la Ermita de Santa Lucía también. Antiguamente era un camino de tierra, pero se asfaltó en 2019.
A la llegada de los efectivos, los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de dos de los tres ocupantes que iban en el automóvil accidentado. Un tercero resultó herido leve, según la Benemérita.