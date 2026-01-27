El sospechoso llevaba años ejerciendo la profesión de enfermero

Tras las consultas correspondientes, se confirmó la falsedad de la titulación universitaria, así como los certificados de notas y de colegiación

MálagaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un falso enfermero, de 49 años, que presuntamente encadenó contratos de trabajo en la sanidad pública y privada, a partir de la pandemia del covid, mediante el aporte de documentos fraudulentos.

La investigación se inició a requerimiento de la Fiscalía Provincial, a raíz de una denuncia por intrusismo laboral formulada por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la Junta de Andalucía y canalizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las averiguaciones sostienen que el intruso prestó servicios como sanitario en las provincias de Málaga y Almería pese a carecer tanto del grado universitario habilitante como la colegiación preceptiva, y que presentó documentos falsos para burlar los sistemas de contratación.

Los investigadores atribuyen delitos de intrusismo profesional y falsedad en documento público al denunciado. Según las pesquisas, encadenó contratos como enfermero desde julio del año 2020 en adelante, en entidades públicas y privadas.

Las diligencias policiales, asumidas por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial en la Comisaría Provincial de Málaga, se centraron en indagar sobre la autenticidad de los documentos presentados por el sospechoso.

En este sentido, se solicitaron a los organismos emisores de títulos oficiales y de registro estatal de profesionales sanitarios la verificación de documentos aportados por el sospechoso.

Tras las consultas correspondientes, se confirmó la falsedad de la titulación universitaria, así como los certificados de notas y de colegiación presentados por el denunciado en las empresas donde trabajó.

El investigado carecía de toda formación universitaria como enfermero, no constando como matriculado en estudios de dicha índole en la Universidad de Málaga, entidad concreta que figuraba en un título presentado por esta persona y que resultó ser una falsificación. Tampoco constan registros de este en los Colegios de Enfermería de Málaga y Almería, provincias donde estuvo trabajando en el sector.

Falsa carrera militar

Además, la Policía Nacional también confirmó que, ante una entidad privada, el intruso ofreció un certificado de colegiación falso --el número de colegiada le correspondía a una enfermera ajena a la trama-- y que, en última instancia, a sabiendas del avance de las pesquisas, fingió haber hecho carrera profesional como "enfermero militar" en el Ejército del Aire, circunstancia que quedó descartada igualmente por los agentes tras la consulta a los organismos afectados.

El sospechoso, que llevaba años ejerciendo la profesión de enfermero, conseguía emplearse en las distintas empresas del ámbito sanitario utilizando documentación falsificada para dar credibilidad a su falsa formación, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

Una vez arrestado, y tras acogerse a su derecho a no declarar, el investigado fue puesto a disposición judicial y puesto, a continuación, en libertad. Esta persona se enfrenta a sanciones que incluyen penas de prisión y multa, en caso de ser declarado culpable.