Carlos Plá Valencia, 27 ENE 2026 - 14:31h.

El presunto asesino de Álex ha vuelto a inculparse aunque no ha revelado los motivos del crimen y asegurado que su hijo no ha tenido nada que ver en la muerte del menor

Engañado, secuestrado, retenido y agredido tras un accidente de tráfico en Ceuta: su captor le exigía dinero a cambio de su liberación

Compartir







El juez de la Plaza Número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, ha acordado este martes a mediodía la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido el pasado sábado por la muerte de un menor en una vivienda de la localidad.

El hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según a informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

PUEDE INTERESARTE El fallecido en Menorca fue aplastado mientras dormía por una roca del tamaño de un coche, su pareja resultó herida grave

Después de dos días y medio detenido, el acusado ha vuelto a declararse culpable de la muerte de Álex ante el magistrado.

Ataque de locura

El menor de 13 años era amigo de su hijo, que se encontraba en la vivienda familiar, cuando el presunto asesino acabó con la vida del niño en "un ataque de locura", según declaró ante la Guardia Civil.

También se ha conocido este martes el resultado de la autopsia realizada al niño que revela que falleció después de recibir varias puñaladas, algunas mortales de necesidad, causadas por la fuerza de una persona adulta

PUEDE INTERESARTE Aparece un cráneo humano en un contenedor de basura del barrio de Rekalde, Bilbao

La Guardia Civil analiza si todo pudiera estar relacionado con que el amigo del menor asesinado le dijera a su madre en distintas ocasiones el modo en que el detenido trataba a su hijo, gritándole o castigándole, y que esta se lo hubiera contado a madre de Álex . Por eso se investiga si acabó con la vida de Álex por rabia al menor, entendiendo que lo que contaba podía afectarle a la custodia de sus hijos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los investigadores siguen trabajando para esclarecer lo sucedido, aunque habrá que esperar a los resultados de las huellas y las muestras recogidas en el lugar del crimen, entre las que se encuentran las presuntas armas empleadas por el asesino, un cuchillo de cocina y un bate de béisbol.

El hombre fue denunciado por su expareja por malos tratos y que "hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores", aunque fue "desactivada”, como reveló la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, tras conocerse el crimen.