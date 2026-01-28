Rocío Amaro 28 ENE 2026 - 07:30h.

La decisión de incorporar una cuadrilla masculina al paso de misterio de la Hermandad de la Coronación de Almería ha generado malestar entre las mujeres costaleras

Mientras la hermandad defiende que la medida busca reforzar la cuadrilla femenina, las costaleras afectadas aseguran que la decisión limita su participación y rompe una tradición histórica

Compartir







AlmeríaUn grupo de costaleras del paso del Cristo de la Humildad y Paciencia, de la Hermandad y Cofradía de la Coronación de Almería, ha denunciado públicamente lo que consideran una exclusión de mujeres tras la decisión de la junta de gobierno de crear una cuadrilla masculina para la próxima Semana Santa. Las afectadas aseguran que esta medida rompe con casi tres décadas de historia en las que el misterio ha sido portado de forma mayoritaria por mujeres y que, en la práctica, ha dejado fuera a más de una veintena de costaleras.

Según explican las propias costaleras, el paso ha sido llevado durante cerca de 30 años por una cuadrilla íntegramente femenina, convirtiéndose en un referente singular dentro de la Semana Santa almeriense. "Somos unas 45 mujeres las que hemos ido debajo del paso durante años. Alguna vez ha habido hombres, pero siempre de forma excepcional, avisada y consensuada", relata una de las costaleras, que prefiere mantener el anonimato y dejar claro que esto no es una cuestión de enfrentamiento entre hombres y mujeres: "no queremos eso".

La situación cambia de cara al Martes Santo de 2026. La hermandad ha aprobado la creación de una cuadrilla masculina que, según las afectadas, deja a la cuadrilla femenina en una posición secundaria. "Ahora se limita el número de mujeres y hay al menos 18 que se han quedado fuera alegando criterios de altura. Antes se permitían calzos; ahora no. Mientras tanto, se abre la puerta a una cuadrilla completa de hombres", explica esta costalera.

Las mujeres denuncian que, aunque oficialmente se habla de refuerzo, el resultado es que el reparto de relevos las deja en clara inferioridad. "Si antes hacíamos todo el recorrido, ahora con dos cuadrillas hacemos menos. Después de 30 años, hay mujeres esperando fuera mientras entran hombres", lamentan.

La versión de la hermandad

Ante la polémica, la junta de gobierno de la Hermandad de la Coronación ha emitido un comunicado en el que niega de forma tajante que se esté expulsando a ninguna mujer. En su nota, la hermandad asegura que la decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y al análisis del desarrollo de la estación de penitencia del pasado Martes Santo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según explica la corporación, la propuesta de crear una cuadrilla masculina surgió en un cabildo general de hermanos y quedó pendiente de estudio. Tras el informe del cuerpo de capataces, la junta aprobó la medida "con el único objetivo de reforzar y complementar a la actual cuadrilla femenina", insistiendo en que nunca ha existido la intención de "eliminar, echar o liquidar" a las costaleras.

La hermandad subraya que las mujeres forman parte "esencial, indispensable e indeleble" de su patrimonio humano y recuerda que en otras ocasiones, por necesidades concretas, han salido hombres bajo el paso del misterio. "Las puertas siguen abiertas", señala el comunicado, que apela a la unidad y al engrandecimiento de la hermandad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Una sustitución encubierta"

Las costaleras afectadas rechazan esta versión y hablan abiertamente de una "sustitución encubierta". En un comunicado firmado por parte de la cuadrilla femenina, aseguran que la decisión se ha tomado "sin diálogo, sin consenso y sin transparencia", y que el argumento del refuerzo técnico "no se sostiene".

Defienden que antes de la creación de la cuadrilla masculina ya existía una cuadrilla femenina con relevos suficientes y plenamente operativa, capaz de realizar el recorrido más largo de la ciudad "con solvencia y sin incidencias". También denuncian que se ha incrementado la altura mínima exigida de forma que deja fuera a mujeres con amplia experiencia, mientras se facilita la entrada de hombres “sin necesidad técnica real”.

El comunicado subraya además que este paso ha sido un símbolo del papel de la mujer costalera en Almería y que la decisión supone "un retroceso histórico". Por ello, las afectadas reclaman la restitución de las mujeres excluidas, un diálogo real y garantías de igualdad en futuras decisiones.

Por el momento, la hermandad mantiene su postura y las costaleras anuncian que seguirán alzando la voz para defender lo que consideran sus derechos adquiridos.