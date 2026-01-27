'La mirada crítica' ha hablado en directo con María del Mar Fadón, hermana de Agustín, víctima de Adamuz,

Con el homenaje de Estado en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, cancelado, los Reyes van a presidir la misa funeral que se va a celebrar este jueves 29 de enero en Huelva.

El Gobierno se vio forzado a la suspensión de este funeral de Estado por temor a los reproches de las víctimas y por la negativa de muchos familiares a acudir al acto.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con María del Mar Fadón, hermana de Agustín, el tripulante del Alvia que falleció en el descarrilamiento de los trenes.

María del Mar Fadón, hermana de Agustín, víctima de Adamuz: "Mi hermano le decía a mi madre que cualquier día le recogían con cucharilla y le han recogido con cucharilla"

María del Mar ha sido muy clara a la hora de explicar los motivos por los que ha rechazado ese homenaje de Estado del Gobierno: "No pienso compartir tiempo ni espacio con los asesinos de mi hermano porque le han matado. Todos llevaban tiempo quejándose de que las vías no estaban bien y no han hecho nada. Yo contra la Casa Real no tengo nada, pero no quiero saber absolutamente nada de este Gobierno", ha sentenciado.

Aunque esta familia todavía no ha presentado ninguna denuncia por el caso de su hermano, en los próximos días van a comenzar a gestionarlo todo con la ayuda de un abogado.

"Mi hermano le decía a mi madre que cualquier día le recogían con cucharilla y le han recogido con cucharilla. El mayor homenaje que le pueden hacer a las víctimas es que no viajen con miedo", ha dicho antes de terminar la entrevista con Ana Terradillos.