A prisión el padre acusado de matar a su hija mayor de edad en su casa de Córdoba

El varón ha estado bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía, al presentar heridas de arma blanca que se habría autoinfligido

Detenido un hombre en Córdoba acusado de asesinar a su hija: tras el crimen habría intentado suicidarse

Compartir







La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, plaza número 6, en funciones de guardia, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su hija. El hombre está siendo investigado, en un primer momento, por un delito de homicidio, sin perjuicio de que a lo largo de la Instrucción pueda cambiar la calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al respecto, la Policía Nacional detuvo en la noche del lunes a un hombre de unos 60 años de edad acusado de matar a su hija mayor de edad, de unos 30 años, en una casa del barrio de Ciudad Jardín en la capital.

PUEDE INTERESARTE Detienen a la madre de Edu, el joven de 29 años encontrado muerto en una vivienda de Cáceres

Según han informado fuentes de la investigación, los hechos ocurrieron antes de las 23,00 horas del lunes, cuando se recibió la alerta, de manera que los agentes se personaron y hallaron a la hija fallecida en el domicilio, situado en la Calle Villa de Rota.

El hombre habría intentado suicidarse

El varón ha estado bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía, al presentar heridas de arma blanca que presuntamente se había autoinfligido. Mientras, los agentes abrieron una investigación y en las primeras pesquisas descartaron que "el móvil del homicidio sea por violencia de género".

PUEDE INTERESARTE La autopsia de la joven hallada muerta en Australia entre perros salvajes revela lesiones de ahogamiento

Entretanto, vecinos del bloque comentaron que ambos estaban conviviendo en el piso desde hace unos meses y que tras ocurrir el suceso escucharon a "una mujer llorando", pero "anteriormente nada" que pudiera haber alertado de la situación. Ante ello, lamentaron que "es una triste noticia".