El mapa de la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo en España

El Gobierno ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional

Serán 9 millones de gasóleo -ha subido un 28% su precio- y dos millones de gasolina -cuya subida ha sido del 16%-.

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El Gobierno ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional, con lo que da cumplimiento al compromiso adquirido por España para moderar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz al paso de buques petroleros. Según ha explicado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la liberación se producirá en distintas fases, y en la primera, inmediata, se usarán las reservas de la industria, pues los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente. Serán 9 millones de gasóleo -ha subido un 28% su precio- y dos millones de gasolina -cuya subida ha sido del 16%-, informa Maialen Larrínaga.

El resto se hará en una o varias fases, repartidas en varios días, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, y podrán usarse tanto las reservas de la industria como las de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que supervisará el procedimiento.

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España contribuye así al acuerdo alcanzado por los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el pasado 11 de marzo para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles durante 90 días, para moderar el impacto que las tensiones en Oriente Próximo están teniendo en la cotización del petróleo. El 18% de las reservas están en el Norte de España.

Se trata de la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia de la AIE, por encima de las que tuvieron lugar en el marco de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y tras la Primavera Árabe, en 2012, ha recordado la también titular de Transición Ecológica.

En el caso de España, esos 11,5 millones de barriles (el 2,9 % del total) se dividirán de la siguiente forma: 2,2 millones en gasolina; 9 millones en destilados medios -gasóleos de automoción y otros gasóleos como los querosenos- y unos 297.000 barriles en fuelóleos.

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Estas reservas se pondrán a disposición del mercado en varias fases. En la primera se liberarán 4 días de consumo, equivalentes a 3,75 millones de barriles, y se prolongará durante quince días desde la publicación del acuerdo.En una nota de prensa, el ministerio ha aclarado que en esta fase se usarán las reservas de la industria, ya que los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente, mediante el uso normal de sus canales de distribución.

De cara a la segunda fase, se ha habilitado a Transición Ecológica para determinar las condiciones en las que se liberarán los 8,3 días de consumo restantes -casi 8 millones de barriles-, teniendo en cuenta ese plazo de 90 días desde el 11 de marzo que la AIE acordó para las actuaciones.

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En el turno de preguntas, Aagesen ha afirmado que "lo más importante" es que, tras el anuncio de la AIE, parte del impacto "ya ha sido interiorizado en los precios del Brent", crudo de referencia en Europa.

También ha valorado la "actuación solidaria" de los países europeos, y es que la cuestión no es sólo contener los precios en los mercados internacionales, sino que territorios con riesgo de suministro por su alta exposición a la energía que transita por el estrecho de Ormuz, como Japón, tengan "una situación más holgada".

El Gobierno estará "muy pendiente" de los indicadores de los próximos días, ya que, por lo pronto, sólo España, Alemania, Japón y EE.UU. han puesto encima de la mesa esta primera medida. "El efecto lo tenemos que ver cuando todas las reservas sean liberadas en las próximas semanas", ha añadido.

Las reservas estratégicas en España

España dispone de unas reservas estratégicas de petróleo que pueden ser utilizadas en acciones conjuntas en situaciones de crisis, por ejemplo, cuando en 2022 los precios energéticos se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, o para garantizar el suministro, como sucedió tras el apagón peninsular de 2025.

Existe una obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad establecida en 92 días de las ventas o consumos computables, de los que Cores debe mantener 42, en tanto que los 50 días restantes corresponden a la industria. Como en 2022 o actualmente, la liberación puede responder a acciones conjuntas adoptadas en el seno de la AIE, creada en 1974, tras la primera crisis del petróleo.

Las reservas están compuestas por grupos de productos de gasolinas auto y aviación, gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos, y fuelóleos, así como una parte con forma de crudo. Las de Cores, estratégicas, están repartidas por todo el territorio nacional, mientras que puede haber un porcentaje inferior al 2 % de las reservas de la industria en países del entorno, como Francia, Italia y Portugal. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica se reúne este jueves en la sede del ministerio con los agentes del sector petrolero español.