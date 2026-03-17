Bansky ha conseguido cumplir su promesa y mantener su anonimato durante 30 años: ¿Revelará su identidad el artista?

Banksy representa el Brexit en uno de sus murales callejeros

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Banksy ha cumplido su promesa: mantener su anonimato durante 30 años. Ahora, tres décadas después, el artista podría revelar su identidad y tener un nombre propio más allá del pseudónimo y quedar alejado de los focos mediáticos.

Lo señala al menos una investigación que ha hecho la agencia Reuters, según la cual, tras los inconfundibles murales cargados de simbolismo, se esconde un artista callejero que pudo haber cambiado su nombre para mantener el secreto.

El artista lleva 30 años mojándose, denunciando con spray en la calle los males de nuestro tiempo y siempre bajo el anonimato: "Como grafiteros han acabado siendo artistas urbanos, pues han querido estar en el anonimato en sus inicios para evitar problemas", explica Sfhir, artista urbano.

Esa seña de identidad es lo que le ha hecho grande, él mismo lo ha reconocido. "Hasta que no hubo este misterio alrededor de lo que de quién era, lo que él estaba haciendo o diciendo, no me importaba", añade Paula Naranjo, gerente del Museo Banksy de Barcelona.

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Quién conoce su identidad

Descubrir su identidad ha sido ese afán que ha perseguido a todos: "Todo artista urbano creo que ha tenido que escuchar unas tres millones de veces que quién será Banksy y bueno, para nosotros no era tan relevante".

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Ahora unos periodistas de la agencia Reuters dicen haber descubierto el enigma rastreando su último viaje a la guerra de Ucrania, algo que ya hizo el detective español Francisco Marco hace un año aceptando el reto que le lanzaron sus hijos: "Si fueses un gran detective, descubrirías quién es Banksy y tres meses después sabíamos quién era", confiesa.

Confirmó los rumores de hace años que es Robin Gunningham o David Jones: "Buscamos el dinero, ¿no? Y entonces al principio Banksy es una figura, pero tiene que haber una persona que reciba el dinero", añade el periodista.

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La pregunta es qué pasará a partir de ahora que pierde su libertad: "Al no saber quién es le estamos permitiendo también hacer esto, porque si fuera una cara conocida le sería más difícil pasar desapercibido".