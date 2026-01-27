Los narcotraficantes dispararon contra los agentes, que no resultaron heridos por arma de fuego

Macrooperación policial en Sevilla y Málaga por el tiroteo de Isla Mayor: hay diez detenidos

SevillaCuatro personas han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil contra las narcolanchas en Sevilla en la que los narcotraficantes dispararon contra los agentes, que no resultaron heridos por arma de fuego, aunque tres de ellos sufrieron lesiones de carácter leve.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, la operación tuvo lugar el pasado sábado cuando fueron localizadas varias embarcaciones semirrígidas en el caño denominado Brazo de la Torre, en la localidad de Aznalcázar, donde, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas.

Durante la intervención, tras identificarse como Guardia Civil, los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones y respondieron con disparos intimidatorios.

Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) fueron atendidos por lesiones de carácter leve.

La Guardia Civil detuvo a cuatro personas y se incautó de dos embarcaciones.

Valoración del subdelegado

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado el trabajo desarrollado por la Guardia Civil en el Brazo de la Torre, y ha indicado que la intervención "es el resultado tanto del fuerte seguimiento como de la intensificación de las labores de vigilancia e investigación que viene implementando la Guardia Civil en el río Guadalquivir".

A su juicio, la presencia policial en las aguas de Sevilla es "especialmente importante" cuando se produce en época de temporal, momento en el que las embarcaciones ilegales tratan de remontar el río buscando refugio.

"La detención de estas cuatro personas y el operativo formado por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el GAR y también la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Sevilla han sido fundamentales para la interceptación de las semirrígidas y la prueba de que la presión policial crece cada día en nuestro río", ha declarado.

Toscano ha reafirmado "el compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Gobierno de España en la lucha contra la criminalidad en nuestra provincia y, de manera muy especial, contra el narcotráfico".