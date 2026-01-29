Huelva despide a las víctimas del accidente de Adamuz con un funeral religioso

La misa funeral se hará en el Palacio de los Deportes ‘Carolina Marín’ para evitar limitaciones de aforo

Polémica por el funeral de Estado del accidente de Adamuz, aplazado por el Gobierno: "Alguien al que se le ha muerto alguien hace un par de semanas no está para este tipo de cosas"

Huelva despide este jueves a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz con un funeral religioso presidido por los reyes a las 45 víctimas mortales, 28 de ellas vecinos de distintos municipios de la provincia, del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, tras la cancelación del homenaje de Estado rechazado por las familias.

La misa tendrá lugar a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito, José Vilaplana.

Se permitirá una asistencia masiva

Para esta despedida, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, será trasladada al Palacio de Deportes para presidir el altar, un gesto de gran calado simbólico en una ciudad de arraigada tradición mariana.

La elección de este recinto, con capacidad para 5.000 personas, responde a la voluntad de las autoridades locales y eclesiásticas de permitir una asistencia masiva, superando las limitaciones de aforo de la Catedral de La Merced, donde inicialmente la diócesis de Huelva había previsto la celebración del funeral.

Este funeral religioso, en principio concebido como una celebración más íntima surgida del deseo de la diócesis de Huelva de despedir a los fallecidos, ha adquirido una mayor relevancia después de la cancelación del homenaje de Estado previsto inicialmente para el próximo sábado 31 de enero.

Ese homenaje fue acordado inicialmente por los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apenas tres días después del accidente, pero el pasado día 25 anunciaban su aplazamiento sin nueva fecha.

Pilar Miranda: "Un acto que responde al deseo de las familias"

Aunque el Ejecutivo central aludió oficialmente a la "falta de disponibilidad" de las familias, algunos afectados han mostrado su malestar hacia la gestión de la catástrofe y el rechazo al carácter estrictamente laico que se pretendía dar al acto original.

Al acto de este jueves asistirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y, en representación del Gobierno central, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas. También estará presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y los Reyes de España.

La alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, ha subrayado que este acto responde al deseo mayoritario de las familias de despedir a sus seres queridos "desde la fe y de manera abierta a toda la ciudadanía".

Para facilitar el desplazamiento de los vecinos, el Ayuntamiento ha habilitado un dispositivo de autobuses urbanos gratuitos que conectará los distintos barrios con el pabellón desde las 15:45 horas.