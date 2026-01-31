Redacción Andalucía Agencia EFE 31 ENE 2026 - 14:35h.

El primero de los tiroteos se produjo en la terraza de una cafetería, a plena luz del día, en la zona de las Albarizas

La mujer asesinada en Algeciras a manos de su hijo habría recibido más de 20 puñaladas en distintas partes del cuerpo

Compartir







MálagaLa autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos presuntos autores de los disparos en dos tiroteos entre sendas familias que tuvieron lugar en diciembre y enero en Marbella (Málaga).

Las investigaciones apuntan a que los enfrentamientos se produjeron por desavenencias "de índole sentimental", según han informado este sábado fuentes policiales.

Un centenar de agentes

La Policía Nacional detuvo este jueves a un total de siete personas, entre los que estaban estas dos personas, las principales responsables de los tiroteos del 2 de diciembre y el 3 de enero, en los que no constan heridos de bala.

Más de medio centenar de agentes participaron en un amplio dispositivo policial, que efectuó dos registros en domicilios de esta localidad malagueña.

Armas incautadas

La Policía intervino dos armas cortas de fuego, munición, varias armas simuladas y dinero en efectivo.

Los dos tiroteos se produjeron, con una diferencia de un mes, en la zona de las Albarizas, a plena luz del día, el primero de ellos en la terraza de una cafetería.

PUEDE INTERESARTE Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Sabadell, Barcelona

La Policía, que abrió una investigación tras los hechos, determinó que ambos sucesos estaban relacionados entre sí y que tienen como trasfondo las desavenencias sentimentales entre dos familias.