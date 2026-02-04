Logo de telecincotelecinco
Hallan el cadáver de un hombre de 73 años de edad en Cártama, Málaga, que llevaba desaparecido desde el domingo

Dos agentes de la Guardia Civil. Europa Press
El hombre seguía desaparecido desde el domingo, 1 de febrero, y ha sido localizado este miércoles en el municipio de Cártama, y desafortunadamente ha aparecido el cuerpo sin vida.

Según fuentes de 'Málaga hoy' y fuentes de la Guardia Civil, y policía municipal han confirmado que el cadáver era del hombre desaparecido, que había sido también expuesta en las redes sociales del ayuntamiento de la localidad malagueña.

A través del consistorio se dio la información de que la Guardia Civil había activado el dispositivo de búsqueda. Tras esta triste noticia, el ayuntamiento de la población ha expresado el pésame a los familiares del hombre de 73 años, desaparecido.

