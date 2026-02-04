Logo de telecincotelecinco
Andalucía
Cádiz

Herida una persona en Ubrique al derrumbarse una vivienda tras desprenderse una roca de la montaña

Ubrique
Una roca de gran tamaño se ha desprendido sobre un vehículo en Ubrique. Ayuntamiento de Ubrique
Una persona ha resultado herida en la tarde de este miércoles al producirse el desprendimiento de una roca de la montaña que a su paso ha derribado una vivienda, aunque, según ha señalado en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, "no reviste gravedad en relación con la vida" de esta persona.

Según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos, la roca, de gran tamaño, ha terminado a la vez cayendo sobre un vehículo al que ha causado importantes daños.

Hasta el lugar de los hechos, que se ha producido sobre las 13 horas, según el 112, han acudido efectivos sanitarios, de la Guardia Civil y del Consorcio de Bomberos con cinco personas y tres vehículos.

