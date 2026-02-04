Grazalema, al límite: 400 vecinos se encuentran incomunicados por carretera

Última hora de la borrasca Leonardo: El consejero de Emergencias de Andalucía: “Hay seis ríos en nivel rojo, con riesgo extremo”

La Sierra de Grazalema está en nivel máximo por la previsión de lluvia extrema. Solo en las últimas ocho horas se han registrado 220 litros de precipitaciones acumuladas, provocando que el agua corra por varias de sus calles y que incluso el edificio del Ayuntamiento se encuentre inundado, con personal municipal y vecinos achicando el agua que sale de sus paredes. Esta zona, sin embargo, es históricamente conocida por sus récords mundiales de lluvia y se debe principalmente a la ubicación de sus montes.

La Sierra de Grazalema es la barrera natural donde rompen los vientos húmedos que vienen del Atlántico. Ahí ascienden y descargan en forma de lluvia, unas lluvias que a las que ya están acostumbrados los habitantes de esta zona. En esta zona caen unos 2.000 litros por metro cuadrado de media al año, una cifra que triplica la media nacional.

El volumen de precipitaciones caídas en esta localidad, con un mes de enero ha sumado casi 1.300 litros, más de la mitad que durante todo el año hidrológico pasado y ha provocado que Grazalema presente este miércoles escenas poco habituales con calles por donde discurre el agua, como pequeños ríos que han surgido en pocas horas.

El alcalde, Carlos Javier García, en su perfil de Facebook, ha informado que sobre las 04,00 horas de este miércoles, se ha activado a Bomberos a través del 112 por un avisos en dos inmuebles comerciales que se estaban inundando. La pedanía de Benamahoma, en la que viven unos 400 vecinos, se encuentra incomunicada por carretera, debido a las últimas lluvias.

También se ha comunicado un corte de luz en el municipio, pero que la compañía eléctrica pudo restablecer a las 05,30 horas de la madrugada, aunque se trabaja en localizar e identificar la avería. Hasta entonces, se ha informado que podría haber alguna otra afectación eléctrica en la zona.

El alcalde de Grazalema ya advertía que la tierra "no soporta ya más agua", y que aunque el municipio está "acostumbrado" a episodios de lluvias abundantes, este no suele inundarse debido a las canalizaciones con las que cuenta. Ahora la lluvia ha superado todas las previsiones y el pequeño municipio gaditano está al límite.

Andalucía se encuentra en nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga).

Grazalema, no es la única que acumula cientos de litros de agua, también la Sierra de Luna y Jimena de la Frontera, todas en la provincia de Cádiz, donde se han registrado precipitaciones de 538,6 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas y, junto a San Pablo Buceite, también en la provincia gaditana, son los enclaves donde más lluvia se ha registrado, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Guadalete y Barbate (Red Hidrosur), consultados por EFE.