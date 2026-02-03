El río Guadalquivir está a punto de alcanzar su máximo histórico debido a las fuertes lluvias

La borrasca Leonardo trae lluvias durante 48 horas seguidas: en Cádiz se registrarán hasta 250 litros por metro cuadrado

Compartir







La borrasca Leonardo activa esta semana los avisos por nevadas, oleaje pero, sobre todo, por las lluvias que en las próximas horas se esperan en la sierra de Grazalema, en Cádiz. Allí el aviso es de nivel rojo. La previsión es que se puedan alcanzar los doscientos litros por metro cuadrado en una zona en la que ya están desbordados. Informa en el vídeo Lídice Benito.

Hay muchos ríos que están al límite, como el Guadalquivir que está cerca de su máximo histórico La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido en la tarde de este martes a las 20,23 horas un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía que se encuentran en los 47 municipios de las comarcas de Grazalema y Estrecho gaditano y de la serranía de Ronda en Málaga.

PUEDE INTERESARTE Una avería en un motor obliga al ferry Melilla-Málaga con 400 pasajeros a retornar a puerto durante el temporal

La EMA ha informado del aviso meteorológico activado: rojo --peligro extraordinario-- y ha instado a la población a extremar la prudencia, evitar los desplazamientos, así como a no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. Desde la Agencia también se ha instado a subir a zonas altas en las áreas inundables. El mensaje se ha completado con un enlace a los consejos ante inundaciones disponibles en la web de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los municipios que han recibido esta alerta son los 15 de la comarca meteorológica de Grazalema: Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alhámique, Ubrique, Villaluengo del Rosario y Zahara. Además de los seis del Estrecho gaditano: Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otro lado, en la Serranía de Ronda han recibido este alerta 26 localidades: Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta Pujerra, Ronda, Monte corto, Serrato.

El servicio Es-Alert es una herramienta de la Red de Alerta Nacional pensada como alerta temprana para fomentar conductas de autoprotección que permitan minimizar riesgos desde la participación activa de la población como primer es labón de seguridad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un "extraordinario río atmosférico"

En la tarde de este martes entra en Andalucía la borrasca Leonardo con un fenómeno "extraordinario" denominado "río atmosférico" que va a dejar intensas y precipitaciones persistentes especialmente entre el miércoles y el sábado de esta semana, momento en el que entrará una nueva borrasca. Ante ello, la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto para este miércoles avisos rojos en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) por lluvias y alerta que pueden alcanzarse acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La Aemet ha avisado de un recrudecimiento de las condiciones meteorológicas a partir de este miércoles con el impacto de la borrasca 'Leonardo' por el sur peninsular, acompañada de una masa de aire de origen tropical con previsión de precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas, por lo que conllevará un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántico andaluza como en la mediterránea, junto con posibles deslizamientos de tierra.

'Leonardo' traerá también una intensificación del viento con rachas "muy fuertes" en amplia zonas y temporal marítimo, con caídas de árboles, ramas y daños en bienes e infraestructuras. Según Aemet, este miércoles será el día de mayor adversidad del episodio y las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves.

Aviso naranja por lluvia y viento

El aviso naranja por lluvia y viento se extiende también a las comarcas de Campiña gaditana, Litoral y Estrecho, así como por lluvia a Sol y Guadalhorce, y Axarquía (Málaga), junto con la Costa granadina, Nevada y Alpujarras, y Cuenca del Genil, más Cazorla y Segura (Jaén).

El resto de las provincias estarán bajo nivel amarillo -peligro bajo- por lluvia y viento en toda las comarcas de Huelva, la Campiña sevillana y Sierra Sur, Córdoba (Campiña y Subbética), Antequera (Málaga), Jaén (Capital y Montes, Valle del Guadalquivir), Guadix y Baza (Granada), junto con las comarcas almerienses de Poniente y Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas, Valle del Almanzora y Los Vélez.

La Aemet prevé, asimismo, aviso naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de Andalucía con olas de hasta seis metros en algunos puntos y rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y fuerza 8, salvo en Huelva, que permanecerá en amarillo.