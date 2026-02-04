La borrasca Leonardo no da descanso al país y no deja desactivar las alertas, sobre todo en zonas del norte y el sur peninsular: acumulaciones de 350 litros por metro cuadrado

La borrasca Leonardo en España: ¿Hasta cuándo durarán las lluvias intensas?

Las próximas horas seguirán siendo complicadas porque sigue lloviendo sobre mojado, sobre todo en puntos de Grazalema. Por aquí ya estamos acumulando más de 350 litros por metro cuadrado y seguirá lloviendo durante prácticamente toda esta madrugada. Además, las lluvias también serán fuertes en Granada, en Málaga, en Jaén y de cara a las próximas horas también las podremos ver. Ya lo están viendo en zonas del oeste peninsular.

Mañana bajan algo los avisos, pero el viento seguirá siendo muy fuerte en la mayor parte del país. Vamos a tener todo el mapa lleno de avisos. En el mapa aparecen múltiples avisos en la mayor parte de España y esta vez va a ser sobre todo por lluvias, pero que se concentran en el norte peninsular. Acumulaciones de más de 120 litros por metro cuadrado en puntos de Castilla y León al norte de Extremadura, también en puntos de Galicia.

Sobre todo mucha precaución al viento, va a ser muy intenso. Tenemos aviso naranja en el este peninsular y lo pueden ver. A continuación, los colores rojizos indican rachas de más de 100 km/h en zonas del sur peninsular, pero es que en zonas de interior del este peninsular fácilmente vamos a poder alcanzar, ya lo están viendo, los 120 km/h y hasta los 70 km/h en muchas zonas del centro y norte del país.

Previsiones de cara al fin de semana

La borrasca de gran impacto Leonardo comenzará a rellenarse de manera progresiva a partir del viernes, pero el sábado se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, según el aviso especial lanzado este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante el viernes, AEMET espera que Leonardo comience a rellenarse de forma progresiva: aunque su influencia sobre España continuará, lo hará en menor medida. Aunque AEMET admite que hay incertidumbre al respecto, pronostica para el sábado la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos.