El detenido presentaba una actitud muy alterada y varias autolesiones

Los agentes localizaron numerosos restos de sangre en distintas estancias de la vivienda

Un hombre ha sido detenido en Alhaurín de la Torre, Málaga, por la Policía Local y la Guardia Civil después de que presuntamente agrediera a su pareja, se atrincherara con armas blancas en su vivienda y resultara herido al autolesionarse.

El suceso ocurrió este martes y, a la llegada de los agentes, el individuo presentaba una actitud alterada y se estaba autolesionando, por lo que se localizaron numerosos restos de sangre en distintas estancias de la vivienda, según ha informado este jueves el Ayuntamiento en un comunicado.

Resolución pacífica del suceso

Durante la intervención, los agentes llevaron a cabo labores de mediación y negociación, y priorizaron en todo momento una resolución pacífica del incidente.

Tras un periodo prolongado de diálogo y con el apoyo del personal sanitario, el individuo depuso su actitud, entregó voluntariamente los objetos peligrosos y pudo ser atendido médicamente.

Paralelamente y conforme a los protocolos establecidos, los agentes recabaron declaraciones de la pareja del individuo, presente en el domicilio, quien indicó haber sufrido una agresión previa al episodio.

La actuación concluyó sin que se produjeran daños personales a terceros y el individuo fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica.