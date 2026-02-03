Sanitarios de Ayamonte se atrincheran en una consulta ante la amenaza de un joven armado con un machete

Rocío Amaro 03 FEB 2026 - 13:27h.

El agresor, de unos 18 años, accedió de madrugada al punto de urgencias del centro de salud en estado alterado y golpeó la puerta donde se habían encerrado los profesionales

Los sindicatos denuncian la falta de medidas de seguridad en centros con riesgo de agresiones y convocan una concentración de apoyo al personal sanitario

HuelvaLa madrugada del pasado lunes dejó momentos de gran tensión en el centro de salud de Ayamonte (Huelva), donde varios profesionales sanitarios tuvieron que refugiarse en una consulta tras la irrupción de un joven armado con un machete. Los hechos se produjeron en el punto de urgencias del ambulatorio y concluyeron con la detención del presunto agresor, según han confirmado fuentes sanitarias y sindicales.

De acuerdo con la información facilitada, el incidente tuvo lugar alrededor de la una de la madrugada, cuando un varón de unos 18 años accedió al centro de salud en un estado de gran alteración. El individuo portaba un arma blanca de grandes dimensiones, descrita como un pequeño machete, lo que obligó al personal de guardia a reaccionar de inmediato para proteger su integridad física.

Ante la actitud agresiva del joven, los profesionales sanitarios se encerraron en una de las consultas del centro para evitar una posible agresión. El individuo llegó a golpear repetidamente la puerta de la consulta con el arma blanca, generando varios minutos de máxima tensión en el interior del ambulatorio, antes de abandonar el lugar precipitadamente.

Detienen al agresor en su domicilio

Una vez a salvo, los sanitarios alertaron a las fuerzas de seguridad, que se desplazaron al centro para recabar las correspondientes declaraciones y recopilar la información necesaria para localizar al agresor. Con los datos aportados por los profesionales del centro de salud de Ayamonte, los agentes se dirigieron posteriormente al domicilio del joven, donde procedieron a su arresto.

Según el comunicado interno, durante la intervención policial el detenido tuvo que ser trasladado de nuevo al centro de salud para recibir atención sanitaria, ya que presentaba una herida en un dedo, producida presuntamente al golpearse con el arma blanca durante el altercado.

Desde el Sindicato Médico de Huelva han confirmado los hechos y han subrayado la gravedad de lo ocurrido. Jesús Cordobés, delegado de Atención Primaria del sindicato, ha señalado que el individuo accedió al centro "de manera agresiva" y que, según la información de la que disponen, podría tratarse de una persona con problemas de salud mental y con altas probabilidades de haber consumido algún tipo de sustancia.

"Los compañeros, cuando ven la situación, se esconden para evitar una agresión física. Por suerte, no hubo heridos", ha explicado Cordobés, que ha reconocido no tener constancia, por el momento, de la resolución judicial del caso ni de si se ha celebrado un juicio rápido.

Los sindicatos denuncian falta de medidas de seguridad

El sindicato ha aprovechado este nuevo incidente para volver a denunciar la falta de medidas de seguridad en determinados centros de salud de la provincia. Según Cordobés, este tipo de situaciones no son aisladas y se han repetido en otros ambulatorios onubenses en los últimos años, como Isla Cristina, Los Rosales, La Palma del Condado o San Juan del Puerto.

Desde la Junta de Personal, integrada por distintas organizaciones sindicales, han reclamado "por activa y por pasiva" la dotación de personal de seguridad en aquellos centros con mayor probabilidad de agresiones, entre ellos el de Ayamonte. Sin embargo, aseguran que la respuesta por parte de la administración ha sido reiteradamente negativa.

"Seguiremos luchando", ha concluido Cordobés, insistiendo en la necesidad de garantizar entornos de trabajo seguros para los sanitarios, especialmente en servicios de urgencias, donde la presión asistencial y los episodios de violencia se han convertido en una preocupación constante.

Concentraciones de repulsa

La Junta de Personal de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña se ha hecho eco de este nuevo intento de agresión física con arma blanca registrado en el Centro de Salud de Ayamonte y ha vuelto a denunciar la falta de medidas de seguridad en este tipo de instalaciones.

Desde el órgano de representación de los trabajadores sanitarios insisten en la necesidad de reforzar la protección del personal y reclaman a la administración que adopte de forma urgente las medidas oportunas para frenar esta "lacra" que, recuerdan, se repite en distintos centros de la provincia.

Como muestra de repulsa ante las últimas agresiones, la Junta de Personal ha convocado una concentración este jueves 5 de febrero, a las 11.30 horas, en la puerta principal del Centro de Salud de Ayamonte.