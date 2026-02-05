El detenido es un hombre de 63 años de edad y nacionalidad italiana

Vueling vuelve a unir este mes el puente aéreo Barcelona-Madrid ante las incidencias sufridas en los trenes

Compartir







CádizLa Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo en la localidad de Tarifa una operación contra la distribución de pornografía infantil que se ha saldado con la detención de un hombre, de 63 años de edad y nacionalidad italiana, como presunto responsable de tenencia y distribución masiva de este tipo de material, al hallarse en su vivienda más de medio millón de archivos de pornografía infantil, entre los que figuran más de 10.500 vídeos.

La investigación, enmarcada dentro de la operación Gárgola, se inició en enero de 2025 por parte del Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras, que trabajó de forma coordinada con la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ha indicado en una nota la Policía Nacional.

PUEDE INTERESARTE Graban y difunden el vídeo de una agresión sexual a una menor en Cantabria: detienen al novio y una amiga de la víctima

A través de distintas técnicas y metodologías de investigación, los especialistas detectaron que un usuario de internet estaría realizando descargas y distribución de archivos de pornografía infantil. Durante los meses siguientes, se llevaron a cabo vigilancias sobre un domicilio situado en Tarifa al que estaba asociada la conexión a internet utilizada para las descargas investigadas.

Más de 10.500 vídeos de agresiones

Una vez comprobada la identidad del morador de la vivienda, el pasado 29 de enero de 2026 se procedió a la entrada y registro del inmueble, autorizada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras.

Durante el registro se intervino abundante material informático, entre el que se encuentran ordenadores y diversos dispositivos de almacenamiento masivo de datos. En un primer análisis técnico, se detectó más de medio millón de archivos pornográficos, entre ellos, más de 10.500 vídeos.