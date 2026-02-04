Muchos desalojados se encuentran en Cáritas, en casas de segundos familiares, mientras otros esperan con angustia

La borrasca Leonardo está registrando las mayores precipitaciones en la sierra gaditana y el arrastre de agua hasta los ríos mantiene en alerta a muchas otras localidades. A esta hora, la preocupación está un día más en Jerez, donde el desbordamiento del río Guadalete ha obligado a desalojar a 900 vecinos.

El río no para de subir y está a punto de desbordarse. Muchos desalojados se encuentran en Cáritas, en casas de segundos familiares o muchos aún siguen pendientes desde los portales de sus casas. En algunas el agua está llegando a las puertas y no saben cuándo podrán regresar porque la alerta sigue activada. Allí en Jerez no para de llover y tampoco tiene previsto que pare.

Los pueblos afectados

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado de que, en estos momentos y según los datos facilitados por Inclusión Social, hay 222 personas realojadas en distintos equipamientos del municipio, después de que se hayan evacuado a 900 vecinos de los núcleos rurales por la crecida del río Guadalete, que continúa en nivel rojo a 6,40 metros.

En concreto, 36 de ellas se encuentran en Inturjoven; 27 en el hotel IBIS, siete de ellas menores; 39 personas en Cáritas El Portal; 41 en Chapín, de las que 19 son personas sin hogar; y en el Albergue se encuentran 47 mientras que en el Hogar San Juan hay 32 realojados, como ha detallado en una nota el Ayuntamiento.

Los vecinos desalojados son de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas, así como en las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín, además de en las zonas de Zarandilla Baja y en Los Lagos, también en Las Pachecas.

Se ha hablado con entidades y asociaciones de la red de integración social y organizaciones sociales para pedirles su colaboración, especialmente para prevenir que personas sin techo puedan encontrarse en la calle en circunstancias meteorológicas tan adversas.

Desde el Ayuntamiento han reiterado el agradecimiento a la colaboración que están prestando para conseguir que las personas realojadas puedan ver todas sus necesidades cubiertas. Como se ha explicado, en Chapín se encuentran trabajadores sociales que están realizando un triaje a las personas que llegan para ver en qué situación se encuentran y dónde es más idóneo su realojo.

Además, en el Centro Municipal de Protección Animal se está atendiendo a 17 perros y seis gatos, un pony y un caballo, cinco de ellos procedentes de la carretera de Bolaños. En el Depósito de Sementales, habilitado como albergue para las mascotas, se está atendiendo a 16 caballos de Estella. Todos ellos permanecerán en estas dependencias hasta que sus propietarios puedan hacerse cargo de ellos con total seguridad.