Portugal es el país más castigado tras once días de lluvias, mientras Marruecos y España siguen en alerta

España, Portugal y Marruecos comparten estos días un mismo escenario de devastación tras el paso de la borrasca Leonardo. El temporal ha dejado imágenes nunca vistas: riadas desbordadas, pueblos arrasados, viviendas vencidas por la fuerza del agua y miles de personas obligadas a abandonar sus hogares.

En Marruecos, la lluvia persistente ha convertido la tierra en barro y ha debilitado los cimientos de numerosas casas, que han terminado cediendo ante el empuje del agua.

El balance en el país es ya trágico: tres personas han muerto y más de cien mil han tenido que ser evacuadas

Portugal, por su parte, encadena once días de lluvias torrenciales y las consecuencias son cada vez más graves. La localidad de Portalegre, a apenas veinte kilómetros de la frontera con Cáceres, ha amanecido con decenas de vehículos amontonados unos sobre otros, arrastrados calle abajo por una riada de barro, piedras y árboles arrancados de raíz.

Más al sur, en la frontera con Huelva, un hombre de sesenta años ha fallecido tras quedar atrapado en su coche

Es la décima víctima mortal en una semana, en un país donde las incidencias se acumulan en cientos de municipios.

Localidades como Alcácer do Sal permanecen en situación crítica, con más de dos metros de agua en algunas zonas. Un temporal que no da tregua y que ha transformado calles en ríos y pueblos enteros en escenarios de emergencia.