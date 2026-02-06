Los agentes de la Guardia Civil tuvieron que usar una pala excavadora facilitada por un vecino para poder asistirlos y rescatarlos

La última hora de la borrasca Leonardo, en directo: casi 100 carreteras siguen cortadas por inundaciones, la mayoría en Andalucía

Compartir







El temporal dejado por la borrasca Leonardo no ha dejado de causar estragos y, cuando aún no ha terminado de marcharse, España se prepara ya para la llegada de otra, siendo ya ocho seguidas este año. La última se ha cebado especialmente con Andalucía, que ha registrado más de 8.600 incidencias, como la ocurrida ayer, jueves 5 de febrero, en la localidad granadina de Huétor Tájar después de que cuatro jóvenes se quedasen atrapados en el techo de su coche por la crecida del cauce del río Genil.

Ante la gravedad de la situación, ellos mismos tuvieron que encaramarse al techo del vehículo y esperar allí la ayuda de los efectivos de emergencias, que tuvieron que abordar rápidamente una operación para socorrerlos.

El rescate de los cuatro jóvenes en Huétor Tajar ante la crecida del Genil

“Sí. Se lo confirmó: parece que tenemos tres o cuatro personas en lo alto del coche. Sí, estamos ya a unos metros de ellos. Ya estamos llegando”, comunicaba un agente a través de su radio, explicando que estaban ya en el lugar y preparados para abordar la operación de rescate, mientras de fondo se escucha a otro compañero explicando que se iban a aproximar a ellos desde “el lateral”.

Tras ello, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia procedió a asistir a los jóvenes, no sin la ayuda de un ciudadano que les facilitó una pala excavadora para rescatarlos, necesaria dada la complejidad de la situación, con el agua llegando a sobrepasar el capó del vehículo sobre el que estaban los implicados.

Finalmente, y tras haber iniciado las maniobras en torno a las 19:54 horas de ese jueves, el operativo para ponerlos a salvo terminó a las 20:35. Tras 41 minutos, todos fueron rescatados y se encuentran ahora en perfecto estado, tal como precisaría después la Benemérita en un comunicado.