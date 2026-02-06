Denuncian a los jóvenes rescatados en su coche en Granada por saltarse el perímetro de seguridad

Los jóvenes tomaron una decisión peligrosa y se han tomado medidas

Más de 2.000 vecinos sin electricidad en Tesorillo, Cádiz: llevan aislados dos días y han comenzado a racionarse la comida

Compartir







La Guardia Civil ha denunciado a los jóvenes que fueron rescatados en la noche del jueves tras quedar atrapados en su turismo por la crecida del río Genil en Huétor Tájar , en Granada por saltarse el perímetro de seguridad que se había establecido en la zona.

Así lo han confirmado la Guardia Civil después de que los cuatro jóvenes fueran sorprendidos por la crecida del río y se vieran obligados a subir al techo del vehículo hasta su rescate, que se inició en torno a las 19:54 horas.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia localizó a los afectados y les auxilió con la colaboración de un ciudadano que facilitó una pala excavadora. El operativo concluyó a las 20:35 horas.

Los jóvenes se saltaron el perímetro de seguridad que había establecido la Guardia Civil en la zona precisamente para evitar situaciones como esta, por lo que una vez a salvo han sido denunciados por ello.