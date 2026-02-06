10 heridos en el accidente de trenes de Adamuz continúan ingresados en el hospital: este viernes han dado tres nuevas altas

Marlaska señala que la Guardia Civil no solicitó refuerzos policiales tras el siniestro de Adamuz

Una decena de personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz, Córdoba, permanecen ingresadas en hospitales andaluces, después de que haya habido tres altas en las últimas 24 horas

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, dos de las altas se han producido en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y una en el Hospital Infanta Elena de Huelva. De los diez ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los nueve adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.

En planta hay tres ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y otro en el Vithas Málaga. A raíz del accidente se ha atendido en los centros sanitarios andaluces a 126 personas y se han producido 115 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba que elevó a 46 los muertos en el accidente ferroviario.

Los afectados ya pueden solicitar las ayudas

Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba, en el que fallecieron 46 personas) y de Gelida (Barcelona, en el que murió un maquinista) pueden solicitar desde este martes y hasta el 4 de mayo las ayudas aprobadas por el Gobierno, que suman 20 millones de euros.

Según informó el Ministerio de Transportes, el objetivo es dar un respaldo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible.

En los casos de fallecimiento, se podrá obtener una ayuda directa y no reembolsable de algo más de 72.000 euros por cada persona y la misma cifra en concepto de anticipo por responsabilidad civil. En los supuestos de lesiones, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad.