La situación en Grazalema es especialmente complicada por la aparición de un fenómeno que se conoce como hidrosismo.

Qué son los hidrosismos que estarían asociados a los tres terremotos registrados en Gaucín, Málaga

La situación en Grazalema, también en otros puntos de Andalucía, es especialmente complicada por la aparición de un fenómeno que se conoce como hidrosismo. Y en qué consiste exactamente este fenómeno del que estamos hablando. Pues en pequeños terremotos producidos por la presión de las aguas subterráneas que se han ido acumulando durante estos últimos días por las intensas y reiteradas lluvias que están cayendo sobre esa zona.

Ese agua acumulada se va filtrando, se filtra y entra en las pequeñas fracturas que hay en las rocas del subsuelo y la presión hace que finalmente se rompan.

Precisamente esas roturas son las que provocan esas explosiones subterráneas que generan los ruidos y también los movimientos del terreno que han obligado a la evacuación de toda la población de Grazalema ante el peligro de que se pueda producir algún tipo de derrumbe.