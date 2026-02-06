Se presupone que el cuerpo es el de la mujer desaparecida, pero por el momento no ha sido identificada.

Última hora de la borrasca Leonardo: Pedro Sánchez llega al puesto de mando en San Roque, Cádiz

MálagaLa aparición de un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles cayó una mujer a un río en Sayalonga (Málaga), en pleno temporal, puede ser la primera víctima mortal de la borrasca Leonardo que, aunque debilitada, sigue causando estragos, con nuevos desalojos, cauces al límite, muchos daños, especialmente en Andalucía.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que se presupone que el cuerpo es el de la mujer desaparecida, pero por el momento no ha sido identificada.

Parte de Andalucía sigue bajo el efecto de la borrasca a donde se trasladará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer "in situ" la situación, antes de la llegada mañana de una nueva borrasca nombrada Marta, que inundará aún más la región.

Con unas 8.000 personas desalojadas por el temporal, Andalucía trata de recuperar cierta normalidad este viernes de tregua pasajera a las lluvias, mientras continúa la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga en el río Turvilla en Málaga.

Por otra parte, las presas continúan desembalsando ante el peligro de las crecidas. Una quincena de ríos se encuentra desde primera hora en umbral rojo (máximo nivel de caudal), la mayoría de la cuenca del Guadalquivir y tres de las cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete y Barbate.

Aunque Leonardo dará una tregua este viernes a las lluvias, que serán menos abundantes, mañana llegará una nueva borrasca de alto impacto, nombrada como Marta por el servicio meteorológico portugués, con precipitaciones de nuevo muy abundantes en el tercio sur peninsular.

Dejará aún más agua "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos", ha advertido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

"Lo malo está por venir"

El jefe de Coordinación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba, Pedro Escribano, ha alertado este viernes de que "lo malo está por venir".

La borrasca Leonardo aún en el país, mantiene hoy en alerta amarilla (peligro bajo) a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve y/o tormentas, a las que se suma Galicia en aviso naranja (riesgo importante) por olas de hasta 7 metros.

En Andalucía, la alerta amarilla es por lluvias, viento, oleaje y fuertes tormentas.

Está previsto que se acumulen hoy más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en Grazalema (Cádiz). En el caso de Ronda (Málaga), Cazorla y Segura (Jaén) y la sierra sur de Sevilla las precipitaciones podrán superar 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Las autoridades visitan las zonas afectadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitan este viernes varias zonas afectadas por el temporal que se ensaña con la comunidad andaluza, aunque no coincidirán: el primero irá a la provincia de Cádiz, y el segundo a la de Granada.

"Camino de San Roque para conocer de primera mano la situación en las zonas afectadas por la borrasca Leonardo", afirma hoy el presidente Sánchez en la red social X.

"Acabo de conversar con el presidente Juan Jesús Vivas, ante los efectos del temporal en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Toda la colaboración y cooperación institucional", ha añadido.

En Grazalema (Cádiz), "epicentro" del temporal, han sido desalojados 1.500 vecinos, que no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, ha informado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En Jaén, durante la noche, una mujer ha resultado herida en Mengíbar (Jaén) al caerle el techo de su vivienda y por la mañana ha cedido la muralla que rodea la Ermita del Santísimo Cristo en el municipio jiennense de Iznatoraf.

Coto-Ríos, pedanía de Santiago-Pontones, continúa aislada, y en Andújar ocho personas han sido evacuadas con carácter preventivo por la subida del nivel de los arroyos.

Cauces de ríos al límite

Los cauces del Guadalquivir y Genil están siendo especialmente vigilados por riesgo de inundaciones.

El Guadalquivir ha duplicado su umbral en dos días y supera los cinco metros en Córdoba. Desde el miércoles por la tarde que entró en el umbral rojo -situación hidrológica muy peligrosa- en su paso por dicha ciudad, no para de subir. Más de 700 personas han sido desalojadas por ello en la ciudad.

Anoche en Málaga, la Unidad Militar de Emergencias (UME) junto con la Guardia Civil y efectivos del servicios de Emergencias 112 evacuaron a varios vecinos de la localidad de Benaoján por riesgo de desprendimientos en sus viviendas.

En Extremadura, otra comunidad muy afectada, un millar de personas han sido realojadas mientras que la tregua pasajera al mal tiempo este viernes está quitando algo de presión al nivel de alerta de arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Pricam) en toda la región por riesgo de inundaciones.

Por otra parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha pedido extremar la prudencia: cinco ríos han visto sobrepasado el umbral que determina la alerta roja, aunque "no supone riesgo inminente de desbordamiento", ha dicho.