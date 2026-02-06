Continúa desplegado el amplio dispositivo de búsqueda tras caer una mujer al río Turvilla en Sayalonga, Málaga

MálagaContinúa el dispositivo de búsqueda de Carolina, la mujer desaparecida tras caer al río Turvilla, cuando intentaba rescatar a su perro que había caído previamente. Desde el helicóptero, la Guardia Civil inspecciona el cauce, en un tramo de cinco kilómetros, en condiciones meteorológicas muy adversas, con lluvia y fuertes rachas de viento.

El amplio dispositivo de búsqueda continúa desplegado tras caer una mujer este pasado miércoles al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

Las esperanzas de la madre de Carolina, la mujer desaparecida tras caer al tío Turvilla

El medio de comunicación 'Málaga Hoy' ha podido hablar con la madre de Carolina. Tras desplazarse al puesto de búsqueda que se ha puesto en marcha para encontrar a Carolina, Isabel González, madre de la desaparecida, ha confesado al medio de comunicación anteriormente citado que tenía la esperanza de encontrar con vida a su hija.

"Tengo la esperanza de que se hubiera quedado enganchada en cualquier sitio, pero es verdad que ya es bastante complicado", reconocía la mujer al medio de comunicación andaluz.

La búsqueda de Carolina tras caer al río al intentar rescatar a su perro

Por su parte, el dispositivo está buscando por agua, tierra y aire a Carolina. En concreto, durante la mañana de este jueves ha estado operativo un helicóptero y drones a la espera de que mejoren las condiciones y poder de nuevo unirse a la búsqueda, que continúa por el río y la zona de tierra.

En relación con la búsqueda, que se realiza desde el punto donde desapareció, han precisado que el río lleva "mucha corriente y caudal", además de que la orilla tiene mucho material arbóreo y cañas, lo que dificulta el operativo.

Por parte de la Guardia Civil participan más de una treintena de agentes del grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), del Seprona y del grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), entre otros, además de bomberos, voluntarios y policía.

Otra mujer que acompañaba a Carolina dio la voz de alerta

Cabe recordar que la mujer cayó al río este pasado miércoles, cuando en la provincia estaba en aviso por el temporal, y fue otra mujer que le acompañaba quien alertó del suceso.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 19.00 horas alertando de que una mujer había caído al río. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Así, se dispuso un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer, que continúa activo este jueves, según han precisado desde la Guardia Civil.

El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía, donde el paso de la borrasca Leonardo está dejando diversos incidentes.