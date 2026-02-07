El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido prudencia a los ciudadanos ante las fuertes lluvias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido prudencia a los ciudadanos andaluces ante el fuerte viento y las acumulaciones de agua asociadas a la Borrasca Marta.

Tal y como ha emitido a través de un mensaje difundido en su perfil oficial de X (antes Twitter), el presidente de la Junta ha pedido no bajar la guardia y ha pedido tener "mucho cuidado" ante los cauces, que se encuentran "al límite".

Las "impactantes" imágenes de las inundaciones

Asimismo, Moreno ha compartido un vídeo con imágenes panorámicas del puente de la A4 km. 651, Secadero y San Martín (Málaga) vistas desde el Norte y del embalse de Bornos y Arcos de la Frontera (Cádiz), completamente anegadas por la lluvia y que ha valorado como "impactantes".

En contexto, Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.

Al hilo, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada en la tarde del viernes, ha señalado que en esa jornada viernes ha sido un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.