La evacuación se ha ejecutado en plena noche debido a la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse de Quéntar, a menos de diez kilómetros de distancia de la localidad

La borrasca Leonardo mantiene en vilo a Andalucía: miles de desalojados, ríos desbordados y trenes cancelados

GranadaLa borrasca Leonardo se ha cebado especialmente con Andalucía, donde muchos permanecen en vilo ante el riesgo de inundaciones por las intensísimas lluvias caídas en la región. En Granada, la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse de Quéntar ha obligado a ejecutar el desalojo completo de la localidad de Dúdar, situado en las faldas de Siera Nevada.

Tras pasar toda la noche pendientes, y después de múltiples avisos, los vecinos han tenido que abandonar sus casas a través de un camino que se ha habilitado tras quedar la localidad aislada por su entrada natural. Así, a través de minibuses y camiones, con ayuda de los bomberos del Consorcio, los servicios de emergencia y protección civil, han sido conducidos hasta un alojamiento, –el hotel Luna, en Granada capital–, donde les ha ubicado la Diputación.

Los vecinos de Dúdar han sido desalojados en plena madrugada

Según ha explicado un portavoz de la Diputación de Granada, dado el impacto de la borrasca, y ante su afectación en el camino, la misma maquinaria que ha ayudado a habilitar la zona ha encabezado la caravana que ha marchado en dirección al hotel para el realojo de los vecinos.

En ese sentido, los más mayores han sido también acompañados por profesionales que estaban en la zona, no solo para ayudarles a desplazarse a los vehículos sino también para llevarles las maletas o bolsas que llevaban consigo.

El desalojo se ha realizado de manera muy ordenada y antes de efectuarse, además, se ha hablado con los vecinos para explicarles la situación del municipio y la idoneidad de pasar la noche en un hotel ante los riesgos que afrontaban en la zona por el temporal adverso.

De ese modo, eran aproximadamente la una de la madrugada de este jueves cuando la Diputación de Granada informaba del desalojo completo de la localidad, siendo necesaria la habilitación del citado camino vecinal debido a que el municipio se había quedado aislado por su entrada natural.

De hecho, antes de producirse la evacuación, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, junto a los diputados de Emergencias y Obras, se dirigieron inmediatamente a Dúdar, aunque debido al corte de carretera estuvieron durante un buen rato en medio de la misma sin poder pasar hasta el municipio hasta que se realizaron trabajos de limpieza para habilitar la zona. De ese modo, una vez logron llegar al pueblo, tanto el presidente de la Diputación como el delegado del Gobierno andaluz se reunieron con los vecinos, que estaban en la zona alta del municipio, conocida como zona de Escuelas, y tras un encuentro con los mismos se les ha explicado la idoneidad de efectuar el desalojo y ser reubicados.

Medidas de emergencia ante las intensas precipitaciones de la borrasca Leonardo

Una vez informado, la actuación para ejecutar la evacuación de los vecinos debido a la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse en el pantano de Quéntar, situado a menos de diez kilómetros de distancia de la localidad, se ha llevado a cabo en coordinación con la Junta de Andalucía.

Mientras, y en paralelo, el Ayuntamiento de Granada ha prorrogado a este jueves medidas de emergencia como el cierre de los parques, la suspensión de actividades no esenciales en instalaciones educativas, deportivas y de competencia municipal, y una especial vigilancia de ríos; medidas que se extienden del mismo modo por distintos puntos y provincias de Andalucía, que permanece bajo la inclemencia del temporal.