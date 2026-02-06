AEMET ha activado el aviso amarillo ante la posibilidad de que pueda nevar también en el área metropolitana, en la capital

La última hora de la borrasca Leonardo, en directo

El mal tiempo no da tregua. Tras la borrasca Leonardo, es el turno de la borrasca Marta, que promete dejar también importantes y abundantes precipitaciones especialmente a partir de este sábado. Además de esperarse otra vez intensas lluvias, también la nieve podría ser protagonista y, de hecho, no se descarta incluso su aparición en cotas medias y bajas en la capital, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo.

“En los próximos días, se espera que se mantenga una circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo y que nos afecten diversos sistemas frontales”, advierte AEMET en su pronóstico, indicando que el temporal, lejos de amainar, nos aguarda nuevos días de inclemencia meteorológica.

¿Nieve en Madrid?

Cuando apenas ha pasado una semana y dos días de la última nevada que alcanzó al centro de Madrid, la previsión apunta ahora a que podríamos volver a ver copos no solo en la Sierra, sino también en el área metropolitana y Henares, con avisos amarillos que, en este último caso, se sitúan entre las 11 y las 16:00 horas de este sábado 7 de febrero.

Ante la situación, los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid están prevenidos, mientras en la región, como en tantas otras en España durante estos días, viven jornadas marcadas por las incesantes lluvias.

El pronóstico del tiempo en España: llega la borrasca Marta

Según refiere la AEMET, este sábado “nuevos sistemas frontales cruzarán la Península, dando lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos”. De este modo, explican que “podrían darse de nuevo precipitaciones persistentes a barlovento de las Béticas, donde no se descartan acumulados que superen nuevamente los 150 mm, del sistema Central, entorno del Estrecho y fachada mediterránea andaluza”.

Respecto al viento, también gran protagonista en la última semana, “es posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y este peninsular, superándose localmente los 90 km/h, de manera más probable en el litoral andaluz”.

En lo relativo, por otro lado, al temporal marítimo, “continuará siendo significativo en Galicia, con tendencia a mejorar durante el día, y en Alborán, Baleares y, especialmente, Estrecho, donde se intensificará con fuerza 8 y mar combinada de 6 m”.

Para el domingo, por su parte, “se prevé que las altas presiones se establezcan en el sur peninsular, con las precipitaciones perdiendo intensidad respecto a los días anteriores, aunque podrán seguir registrándose acumulados importantes en las Béticas”. Además, se esperan "rachas de viento muy fuertes” en el “extremo sur, cuadrante sudeste y Baleares”.

Ante la situación, el organismo público insiste en la recomendación de hacer un “seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días”, recordando el “potencial impacto hidrológico asociado” a la situación.

“ Dado el alto nivel de saturación del suelo y los deshielos, con la continuación de las precipitaciones se espera que continúen los significativos impactos hidrológicos en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de Andalucía, Extremadura y Castilla y León”, advierten. Además, ante todo avisan de que "son probables los deslizamientos de tierra y los daños en bienes e infraestructuras, así como los daños que pueda ocasionar el viento por la caída de ramas o árboles".