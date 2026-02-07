Redacción Andalucía Europa Press 07 FEB 2026 - 14:48h.

El accidente laboral ha ocurrido poco antes de las 8:40 horas en el Polígono Industrial Nuevo Puerto

La víctima mortal se precipitó desde una altura de 20 metros por causas que ya se investigan

Compartir







HuelvaUn trabajador de 37 años ha muerto este 7 de febrero tras sufrir un accidente laboral, al caer a una caldera mientras realizaba su jornada en una empresa de Palos de la Frontera (Huelva).

El suceso ha sido notificado al 112 de Andalucía por un particular a las 8:40 horas, concretamente. Alertaba de que un empleado se había precipitado desde unos 20 metros de altura.

PUEDE INTERESARTE Muere un trabajador de 40 años tras caer desde varios metros de altura en un domicilio de Torrent, Valencia

Hasta la fábrica donde había tenido lugar el siniestro, en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, al sur del municipio onubense, se han movilizado diferentes equipos y efectivos.

Investigan las causas del accidente laboral

Entre ellos, bomberos, sanitarios del 061, agentes de Guardia Civil y personal de la Inspección de Trabajo. A su llegada, nada han podido hacer por la vida del hombre, que ya había fallecido.

PUEDE INTERESARTE Fallece un trabajador tras un grave accidente laboral en una obra del Parque Tecnológico de Palmas Altas, en Sevilla

Ya se investigan las causas del accidente por si se ha incumplido alguna medida de seguridad o protección en el marco del protocolo establecido de Prevención de Riesgos Laborales.