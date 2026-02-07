Muere un trabajador de 37 años tras caer a una caldera en Palos de la Frontera, Huelva
El accidente laboral ha ocurrido poco antes de las 8:40 horas en el Polígono Industrial Nuevo Puerto
La víctima mortal se precipitó desde una altura de 20 metros por causas que ya se investigan
HuelvaUn trabajador de 37 años ha muerto este 7 de febrero tras sufrir un accidente laboral, al caer a una caldera mientras realizaba su jornada en una empresa de Palos de la Frontera (Huelva).
El suceso ha sido notificado al 112 de Andalucía por un particular a las 8:40 horas, concretamente. Alertaba de que un empleado se había precipitado desde unos 20 metros de altura.
Hasta la fábrica donde había tenido lugar el siniestro, en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, al sur del municipio onubense, se han movilizado diferentes equipos y efectivos.
Investigan las causas del accidente laboral
Entre ellos, bomberos, sanitarios del 061, agentes de Guardia Civil y personal de la Inspección de Trabajo. A su llegada, nada han podido hacer por la vida del hombre, que ya había fallecido.
Ya se investigan las causas del accidente por si se ha incumplido alguna medida de seguridad o protección en el marco del protocolo establecido de Prevención de Riesgos Laborales.