El río Guadalquivir llega a zonas inundables en la ciudad de Sevilla

Como medida de precaución, se ha suspendido la función del Circo del Sol prevista para esta noche

Acordado el desalojo de Gévora, Novelda y Sagrajas, en Badajoz, ante el riesgo de incomunicación por una crecida

SevillaEl cauce del Río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla ha ocupado las zonas inundables que tiene en su recorrido por la capital, sin llegar todavía a aparcamientos ni calles, han informado a EFE fuentes de Emergencias 112 de Andalucía.

El agua llega a zonas paralelas de la Isla de la Cartuja o el barrio de Triana, pero siempre manteniendo lejos del agua zonas habitadas, según señala el Ayuntamiento, que indica que no hay aún constancia de desbordamiento ni inundaciones en este área de la capital andaluza.

La función del Circo del Sol

Como medida de precaución, se ha suspendido la función del Circo del Sol prevista para esta noche, ya que sus instalaciones se encuentran en la zona denominada 'Charco de la pava', muy cerca del Guadalquivir.

Del mismo modo, se ha aplazado a mañana domingo el partido de liga que debían disputar el Sevilla FC contra el Girona.

El Ayuntamiento ha enviado refuerzos a la zona donde el río presenta más cantidad de agua en la orilla, con el fin de inspeccionarla.