Así fue la riada del Guadalquivir en Córdoba en 2010 que todos temen que se repita en 2026

España sigue sufriendo los efectos de la borrasca Leonardo, con ríos desbordados y 9.000 personas desalojados. Hay casi 200 tramos de carretera afectados y con temor a que la situación empeore este sábado, con la llegada de otra borrasca, Marta, que también castigará especialmente a la mitad sur de la península. Informa en el vídeo Laura García.

En Andalucía están pendientes del río Guadalquivir y en Córdoba ya se ha desbordado en varios puntos de la provincia, también en la capital. El caudal supera ya los 5 metros y medio, más del doble del nivel de alerta roja. Desde la Confederación Hidrográfica han advertido de que con la nueva borrasca, "lo malo está aún por venir" y el alcalde ha dicho que las próximas horas van a ser complicadas.

El río no se veía así ni siquiera en las riadas de 2010. Se mantienen desalojadas a miles de personas y 704 casas. Otro dato histórico es que se ha cerrado el puente romano que une la ciudad de Córdoba. Lo peor podría venir este sábado, con el caudal cada vez más grande. Aguantando crecidas del río Guadalquivir lleva 2.000 años el puente romano de Córdoba. Por la mañana viandantes y ya por la tarde prohibido el paso. El río Grande de Andalucía, desbocado, y Córdoba en vilo. No se descarta que haya nuevos desalojos, ya que puede empeorar si llueve con más intensidad.