Redacción Andalucía Europa Press 08 FEB 2026 - 19:54h.

La pelea con agresión mortal se produjo a las 15:45 horas en la calle Loja del Sector Sur de Córdoba

Los arrestos de los presuntamente implicados en el suceso tuvieron lugar en otra calle próxima

Compartir







CórdobaSeis implicados presuntamente en una pelea en Córdoba han sido detenidos este 8 de febrero después de que una persona muriese apuñalada durante esa reyerta.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Local a Europa Press, tras movilizarse hasta el barrio del Sector Sur junto a agentes de la Policía Nacional para intervenir en el suceso.

Emergencias 112 de Andalucía recibió la llamada a las 15:45 horas, en la que se alertaba de posibles heridos por agresiones con armas blancas entre varios individuos.

A la llegada de los sanitarios del 061 a la calle Loja nada pudieron hacer por salvar la vida de uno de los afectados, confirmando su fallecimiento.

Los policías actuantes procedieron al arresto de los que supuestamente habían participado en los hechos violentos en una calle anexa, la del Libertador Simón Bolívar.