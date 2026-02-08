La víctima fue encontrada a las 11:56 horas con heridas por arma de fuego en Catarroja, Valencia

El origen del tiroteo pudo ser una discusión por el volumen de la música, según apuntan vecinos

ValenciaUn hombre ha sido detenido por matar a tiros a otro de 46 años en la localidad de Catarroja (Valencia). Aunque había huido inicialmente tras el suceso, al final se ha entregado a la Guardia Civil.

Así lo ha comunicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), además del instituto armado, que ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

La víctima fue encontrada con heridas de arma de fuego a las 11:56 horas y los sanitarios del SAMU que se movilizaron hasta donde estaba nada pudieron hacer por su vida, solo certificar el fallecimiento.

Discusión por volumen de música en el origen

Los agentes pensaban que el responsable de los disparos con arma de fuego se podía haber atrincherado en la vivienda de un edificio de la calle Charco de Catarroja donde se había producido el tiroteo.

No obstante, comprobaron que se había fugado del lugar para dos horas después regresar al mismo para ser arrestado sin ocasionar más incidentes.

Vecinos del inmueble han señalado a Europa Press que han oído un disparo, si bien no habían visto lo sucedido. Apuntan a una discusión por el volumen de la música como origen de todo.