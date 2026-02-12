Claudia Barraso 12 FEB 2026 - 16:57h.

El conductor que atropelló a un bebé a bordo de un carrito que cruzaba por un paso de peatones, ha relatado que fue "deslumbrado por el sol"

Hospitalizado un niño de 14 meses tras ser atropellado en Almería cuando sus padres cruzaban con él por un paso de peatones

El hombre que atropelló este jueves a un bebé de 14 meses que iba a bordo de un carrito mientras cruzaba un paseo de peatones junto a sus padres, ha relatado que no vio a la familia porque "le deslumbraba el sol". Un accidente que ha dejado al pequeño hospitalizado tras acabar herido por el impacto.

El conductor ha confirmado a los agentes que el sol hizo que no viese el carrito y pensó que no había nadie cruzando por el paso de peatones donde se produjo el accidente. El niño fue trasladado al Hospital Materno Infantil ‘Princesa Sofía’ de Almería. Los hechos se produjeron a las 9:00 horas y hasta el lugar acudieron los servicios de emergencia y la Policía Local de Almería, según han recogido medios como Europa Press.

Los agentes y los sanitarios que acudieron hasta el lugar decidieron que el niño tenía que ser trasladado a un centro hospitalario de inmediato al presentar heridas superficiales en el rostro, pero, sobre todo, para descartar lesiones más graves. Por el momento no hay más información sobre el estado del pequeño, tampoco sobre si sus padres han sufrido algún tipo de lesión producida por el impacto.

La situación fue muy tensa. La peor parte se la llevó el carrito en el que iba el bebé de apenas un año. Aunque el conductor no iba una velocidad muy elevada y esto pudo salvar la vida del pequeño, sí que ha sufrido heridas en el rostro que han necesitado de una exploración médica para descartar más daños sufridos en su interior.