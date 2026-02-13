El Cádiz CF rinde homenaje a las víctimas de las inundaciones con un mensaje en su camiseta

El Cádiz CF lucirá “Sierra de Cádiz” en su camiseta para visibilizar y apoyar a las zonas de la provincia afectadas por las inundaciones

Descalifican al ucraniano Vladyslav Heraskevych por su casco en homenaje a los atletas caídos en la guerra en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán

Compartir







El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz va a ceder su espacio promocional en la camiseta oficial del Cádiz CF en el partido de liga de este sábado frente al Burgos CF para lanzar un mensaje de apoyo a las comarcas gaditanas afectadas por las inundaciones.

De este modo, en el frontal de la equipación, donde habitualmente figura la marca CádizTurismo, podrá leerse el nombre “Sierra de Cádiz”, una de las zonas más castigadas por el temporal junto al Campo de Gibraltar y la Campiña de Jerez, según ha indicado la Diputación.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía británica amplía la causa contra Thomas Partey con dos nuevas acusaciones de violación y lo cita a declarar en marzo

Con esta iniciativa, el ente provincial pretende dar visibilidad y respaldo institucional a un territorio que en estos días ha cobrado relevancia informativa por los daños sufridos, pero que constituye durante todo el año “un referente turístico de primer orden en la provincia”.

El Patronato pretende trasladar un mensaje de “apoyo, solidaridad y compromiso” con las personas y los municipios afectados, utilizando el altavoz mediático del Cádiz CF para reforzar la promoción de la comarca en un momento especialmente sensible.

PUEDE INTERESARTE España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y Chequia en su grupo de la Liga de Naciones

Además, en el próximo encuentro en el Estadio Nuevo Mirandilla, el 23 de febrero contra la Real Sociedad B, los soportes audiovisuales mostrarán mensajes de apoyo a Grazalema, Ubrique, San Martín del Tesorillo y Jerez de la Frontera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Patronato ha puesto a disposición de estos municipios los espacios promocionales del estadio con el objetivo de contribuir a su visibilidad y a la recuperación de la actividad turística, clave para el desarrollo económico y social de la provincia.