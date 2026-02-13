Entretanto el Ayuntamiento ha remachado que sigue esperando explicaciones de lo sucedido

Metro de Granada ha informado este viernes de que a las 13:30 horas aproximadamente un convoy que circulaba en dirección a la estación Fernando de los Ríos, en Armilla, en el cinturón metropolitano, ha sufrido un descarrilamiento parcial, que ha afectado a dos de los cinco módulos que componen el tren, sin percance físico alguno para el pasaje.

Los pasajeros fueron desalojados inmediatamente, "estableciéndose inmediatamente servicio parcial de metro entre Albolote y Sierra Nevada por la ocupación de la vía por parte del tren afectado, según han detallado desde la Junta en relación con esta incidencia. En el primer análisis, a través del circuito cerrado de cámaras de video vigilancia, se ha podido apreciar que dicho descarrilamiento parcial ha obedecido a un problema de sincronización en una maniobra de desvío del reseñado tren.

Los equipos de mantenimiento trabajan in situ para abordar la operación de encarrilamiento de los dos módulos del tren al objeto de que pueda "quedar normalizado el servicio a primera hora de la tarde" de este viernes. Desde todos los canales de Metro de Granada, y desde los propios sistema de información al viajero en línea, megafonía y teleindicadores en paradas, se ha estado informando a los usuarios.

La versión del ayuntamiento de Arimilla

"Este incidente viene a sumarse a las tres semanas en las que los usuarios y usuarias del metro de Armilla se han visto sin servicio y con una deficiente alternativa de autobuses lanzadera, claramente insuficiente, y con importantes carencias", han indicado desde el Consistorio armillero.

Al lugar del descarrilamiento se ha desplazado la alcaldesa de la ciudad, Loli Cañavate, del PSOE, para interesarse por lo sucedido y conocer de primera mano las circunstancias que han conducido a este incidente. Para la alcaldesa, "por suerte, no ha causado daños personales, pero estamos ante un incidente que podría haber tenido peores consecuencias".

"Esperamos que episodios como este no vuelvan a repetirse y que la fiabilidad del servicio de metro pueda recuperarse de cara a la ciudadanía", ha afirmado Cañavate.