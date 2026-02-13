Redacción Andalucía Agencia EFE 13 FEB 2026 - 14:36h.

El suceso ha ocurrido a las 11:30 horas en la calle Tesalónica cerca de la Avenida de Kansas City en Sevilla

En la conocida calle San Jacinto del barrio de Triana también ha caído un árbol de grandes dimensiones

SevillaEn una jornada con la borrasca Oriana en España, una mujer ha sido hospitalizada después de la caída de una palmera en Sevilla, provincia que este 13 de febrero está en aviso amarillo por viento.

Recordamos que a finales de enero ya hubo una muerte en Torremolinos por un suceso similar al que ha ocurrido en la capital andaluza. El árbol de gran altura se ha desplomado encima del coche de la afectada, como pasó en Caldas (Pontevedra).

Según ha informado un portavoz de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla, se ha producido concretamente en la calle Tesalónica, sobre las 11:30 horas, cuando la conductora estaba en su turismo.

Atrapada en su vehículo y otra caída en Triana

Cerca de la Avenida de Kansas City junto al barrio de San Pablo-Santa Justa y el de Santa Clara, la mujer ha quedado atrapada en su vehículo tras caerse el ejemplar debido a las fuertes rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

No han trascendido más detalles sobre el alcance de las heridas que ha sufrido. Al lugar han acudido bomberos, policías y sanitarios, además de personal de parques y jardines de la ciudad.

Precisamente otro árbol de grandes dimensiones se ha derrumbado en la conocida calle de San Jacinto del barrio de Triana, aunque sin que se hayan tenido que lamentar daños personales.