Alberto Rosa 13 FEB 2026 - 17:48h.

La otra compañera de piso ha reconocido el "miedo" que tenían a Lois, el acusado de asesinar a Larysa, de 19 años

Ingresa en prisión el joven acusado de matar a su compañera de piso en La Coruña: estuvo ingresado en el hospital

Esta semana ha ingresado en prisión provisional y sin fianza Lois G.F., el joven acusado de matar a Larysa Ruiz da Silva, su compañera de piso de 19 años, oriunda de Torrelavega. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre y, aunque se decretó el ingreso en prisión del joven, no llegó a la cárcel hasta ahora, ya que fue derivado al Hospital Universitario de La Coruña al determinar que presentaba “alteradas sus facultades mentales”, según la forense del caso.

Ahora ha trascendido el testimonio de una testigo directa de los hechos, también compañera de piso del presunto agresor y de la víctima y que, tal y como informa ‘El Diario Montañés’, fue clave para la jueza en la decisión de decretar prisión provisional.

Según la declaración de la testigo a la Policía Nacional y la instructora del caso, días antes de los hechos, las tres chicas con las que vivía Lois tuvieron un desencuentro con él porque le recriminó a Larysa “unas cosas muy raras”. “La acusó de cogerle unos cascos inalámbricos, y de seguirle por la calle y hacerle fotografías con el móvil, a lo que Larysa le respondió que no había hecho ningún de las cosas de las que le atribuía”.

“Le dije que si dejaba de fumar marihuana que dejaría de tener paranoias”

La testigo asegura que “Lois insistió en que admitiéramos algo que no habíamos hecho”. Horas más tarde, esta testigo recibió mensajes de Larisa en los que esta le decía “que el detenido estaba borracho y le había pedido perdón”, tal y como recoge el citado medio.

Pero Lois volvió a recriminar a sus compañeras de piso que “alguien había entrado por la noche en su habitación y estando durmiendo le habían sacado información”. Eso fue dos días después y uno antes del crimen. La citada testigo le ofreció entonces ayuda, ya que es psicóloga. “Le dije que si dejaba de fumar marihuana que dejaría de tener paranoias”.

La respuesta de Lois fue pedirle un trankimazin y preguntarles si habían hablado con la casera de la situación, a lo que Larysa y ella le dijeron que no, y él se prestó a hacerlo. En ese momento pensaron que el joven lo mismo acabaría abandonando el piso. Pero no se quedaron tranquilas y decidieron hablar con la casera para exponerle la situación y el “miedo” que tenían hacia él.

La compañera se encerró en su habitación sin saber si Lois le perseguiría

Tras esto, la casera intentó contactar sin éxito con Lois. Fue entonces cuando la propietaria del piso decidió llamar a la madre del joven y le informó de todo lo que estaba pasando. El 20 de diciembre, la testigo y compañera de piso salió sobre las dos de la tarde de su habitación a la cocina para prepararse un café. En ese momento entró por la puerta de casa Larysa. “Poco después entró Lois y sin mediar palabra empujó a Larysa, inmovilizándola sobre el mueble del fregadero, sacó un cuchillo del interior de la ropa y empezó a clavárselo”.

Rápidamente, la testigo salió corriendo hacia su habitación, donde estaba un amigo suyo. “Él abrió la puerta, la cerró con llave y me ayudó a poner un mueble para que no pudiera entrar Lois. No vi si me perseguía”. Fue entonces cuando llamaron al 112 para informar de la agresión. Unos minutos después, un fuerte olor a quemado les hizo llamar también a los bomberos.

“Empecé a pedir ayuda por la ventana y mi amigo llamó a los bomberos. Cada vez estaba más nerviosa porque no podía salir de la habitación por miedo a encontrarme con Lois. Entonces decidió salir por la ventana (de un quinto piso) y cuando tenía una pierna fuera oí: 'Bomberos'. Y nos sacaron”.