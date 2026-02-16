Desde el Ayuntamiento de La Algaba defienden la "inocencia" de Diego Manuel Agüera (PSOE) y apuntan a "acusaciones infundadadas"

El caso se ha conocido tras una denuncia anónima interpuesta en el canal interno del PSOE con capturas de supuestos intercambios de mensajes con el menor

Compartir







SevillaEl alcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), está en el foco político y mediático tras ser acusado de acoso sexual a un menor, algo que el regidor y su equipo niegan asegurando que todo se trata de una “vendetta” que nace después de que el Ayuntamiento decidiese el cierre de una escuela taurina de la localidad.

El caso, concretamente, ha salido a la luz después de que el diario El Mundo se hiciese eco de una denuncia anónima interpuesta a través del canal de comunicación interno del Partido Socialista. Según este medio, fue recibida el pasado 13 de enero y en ella se hablaba a expresamente de "ciberacoso y hostigamiento sexual", para lo que se presentan una serie de capturas de conversaciones mantenidas presuntamente entre el alcalde y el menor a través de la red social Instagram, de la que ambos son usuarios.

La denuncia interna por presunto acoso sexual contra el alcalde de La Algaba

Según la denuncia anónima que llegó al canal de comunicación interno del PSOE, el alcalde de La Algaba, presuntamente, se insinuó al menor, –un joven de la Escuela Municipal de Tauromaquia– solicitándole información sexual explícita y llegando a proponerle un encuentro que no llegó a producirse.

En los mensajes intercambiados, a través de la red social Instagram, la denuncia anónima señala que Diego Manuel Agüera llegó a verbalizar “un deseo sexual explícito”, siendo “plenamente consciente” de la edad del menor, de entonces 14 años.

“¡Ayyy si tuvieras los 18!”, le habría llegado a decir, además de preguntarle si era “activo o pasivo”, según la denuncia y los supuestos mensajes intercambiados de los que se hace eco el citado medio, algo que el alcalde y su entorno desmienten.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El director de la Escuela Taurina asegura que el alcalde de La Algaba acosó al menor

En ese contexto es en el que el director de la Escuela Municipal de Tauromaquia, Nicasio Manuel Carbonell, según señala El Mundo, confirma que el alcalde de La Algaba acosó sexualmente al menor, asegurando que tiene guardadas las capturas de los mensajes que intercambiaron el regidor y el menor después de que este último se las enviase al relatarle lo sucedido. Según señala, ello fue el pasado mes de febrero, después de que le notase “raro” cuando acudía a entrenar a la escuela.

Tras advertir que algo le estaba pasando, Carbonell apunta que el menor le habló entonces de los mensajes y de lo incómodo que se sentía por ello. Entonces, explica, se reunió con los padres del menor para contarles lo que ocurría, pero señala que por "respeto" a ellos no acudió a las autoridades, tal como le pidieron “por miedo a represalias”, según él.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En ese sentido, explica que los progenitores son del pueblo y trabajan allí, apuntando al “poder” de Diego Manuel Agüera en la localidad y el temor a cómo puede repercutirles el caso también a nivel laboral. “Tiene poder para que alguien no trabaje en el pueblo”, asegura.

De hecho, a ese respecto, el director de la Escuela Taurina incide en que “hubo acoso sexual clarísimo y abuso de poder”; unos episodios que habrían durado al menos cuatro meses, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, según aducen.

Ahora, tras salir el caso a la luz, asegura que se siente en la obligación y con “la responsabilidad de actuar”, aseverando que “si los padres no denuncian”, está dispuesto a ser él quien vaya a la Fiscalía.

Negando que haya ninguna cuestión o rencilla personal, Carbonell subraya que es hora de que se sepa “la verdad”, asegurando que el menor “lo pasó mal” durante un tiempo y “no quería salir a la calle”.

El Ayuntamiento de La Algaba niega los hechos

Por su parte, el Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha defendido la inocencia de Agüera, subrayando en un comunicado su convencimiento en ello y recordando además que "no es la primera vez que el alcalde se enfrenta a una situación similar, basada en acusaciones sin fundamento que con el tiempo han quedado desacreditadas".

"Resulta especialmente grave que nuevamente y de forma anónima, se intente dañar su imagen personal y política sin respaldo judicial alguno", sostiene el escrito que enviaron este fin de semana, en el que también inciden en que las "acusaciones infundadas" se pueden deber a la decisión del Ayuntamiento respecto al cierre de la escuela taurina de la localidad.

Al respecto, el equipo de gobierno local ha lamentado "el daño que esta situación está provocando no solo al alcalde, sino también a su familia" debido a un "señalamiento público basado en una denuncia anónima" ante la cual, subrayan, "no existe procedimiento judicial abierto ni resolución que sustente las afirmaciones difundidas".

Ante todo ello, precisan que el alcalde "actuará cuando corresponda" y "emprenderá todas las acciones legales necesarias para defender su honor, su inocencia y frenar cualquier intento de difamación".