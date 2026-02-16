El instituto de la menor que fue encontrada muerta en el sótano de su casa en Benalmádena, confirma que "no consta" que sufriese acoso escolar

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena, Málaga, y si sufría acoso escolar en su centro educativo

La Policía Nacional continúa investigando la muerte de una menor de 14 años en Benalmádena. Llevaba desaparecida desde el sábado y terminaron encontrando su cuerpo sin vida en el sótano de la vivienda. Las primeras hipótesis de los agentes apuntan a un suicidio.

El cuerpo de la menor fue encontrado por su propio hermano en el sótano de la casa. La Policía Nacional y la Junta de Andalucía están investigando los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte, ya que todo apunta a que se trata de un suicidio. Los padres de la menor han explicado que estaba recibiendo tratamiento psicológico por acoso escolar. Sin embargo, el centro escolar ha confirmado que "no consta" que fuese víctima de bullying.

Los familiares de la víctima denunciaron la desaparición de la menor el pasado sábado, cuando perdieron de vista a la fallecida, no sabían nada de su paradero y tampoco contestaba a las llamadas y los mensajes. Su hermano mayor fue la última persona que vio a la joven con vida.

Tras reportar su desaparición, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que concluyó cuando su propio hermano confirmó la peor de las noticias: fue encontrada muerta en la propia casa. Su cuerpo sin vida estaba en el sótano, tras varios días de una desesperada búsqueda por parte de los agentes a cargo de la investigación, de sus familiares y sus seres queridos.

Según han confirmado sus propios padres, la niña estaba siendo víctima de acoso escolar por lo que estaba recibiendo tratamiento psicológico. Las primeras hipótesis de los agentes que han abierto una investigación para determinar las causas de su muerte, apuntan a que se podría tratar de un suicidio. Sin embargo, el centro ha explicado que no les consta que la menor estuviese siendo víctima de acoso escolar de otros alumnos.