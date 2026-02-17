La Junta está esperando lo que la Policía Nacional les pueda trasladar sobre "otras situaciones ajenas al centro educativo"

Los compañeros de la menor muerta en Benalmádena aseguran que su exnovio "la molestaba mucho" y tenía cuentas falsas en redes para insultarla

BenalmádenaLa Consejería de Desarrollo Educativo no descarta que la adolescente de 14 años que se suicidó este fin de semana en Benalmádena (Málaga) fuera víctima de ciberacoso, aunque está a la espera de lo que traslade la investigación policial abierta.

La consejera, María del Carmen Castillo, ha explicado que también están pendientes del informe de la inspección educativa, pero lo que saben hasta ahora es que no se tenía constancia de denuncia alguna de la familia por situación de acoso escolar en su instituto.

No había ningún protocolo de acoso abierto

Ese centro educativo sí tenía abiertos otros protocolos por acoso escolar, pero no era el caso de esta menor, según la consejera, quien ha detallado que era una "buena estudiante, delegada de su clase".

Castillo ha recordado en declaraciones a los periodistas en Sevilla que en la sociedad se están dando muchos casos de ciberacoso: "Desde los centros educativos solos no podemos, esto es una cuestión de la sociedad porque no está ocurriendo dentro del centro educativo".

Volcado de dispositivos informáticos

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, con el volcado de todo el contenido de todos los dispositivos informáticos de la menor, para determinar si existió algún tipo de acoso hacia ella dentro o fuera del centro educativo.

Los agentes están examinando las conversaciones que ha mantenido la menor en redes sociales así como por mensajes a través de WhatsApp, según han informado a EFE fuentes judiciales.

También se está intentando confirmar si la menor tenía algunos perfiles registrados en los que hubiera podido recibir algún tipo de acoso fuera del ámbito escolar.

Los padres de la menor confirmaron a los agentes que la menor tenía algunos problemas de salud mental por los que estaba en tratamiento.

El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas de este domingo una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor en una vivienda ubicada en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde residía con su familia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar la muerte de la adolescente.