La menor encontrada muerta en Benalmádena habría dejado una nota con información clave antes de suicidarse

BenalmádenaAlgunos de los compañeros de la menor fallecida en la localidad malagueña de Benalmádena aseguran que la joven de 14 años "no era víctima de bullying" mientras la Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias que rodean el suicidio.

Según recoge El Mundo, sus compañeros del IES Benlamádena no comparten la versión de los padres de que la menor era víctima de acoso escolar: "Si le hacían bullying sería en otro sitio", aseguran. Sin embargo, estos compañeros sí que relatan que el exnovio de la joven fallecida "la molestaba mucho".

Algunos de ellos señalan que el exnovio de la menor habría llegado incluso a crearse cuentas falsas en redes sociales para insultarla. Además, su círculo de amigos también habría participado en esos insultos hacia la joven.

La menor dejó una nota antes de suicidarse

Según el citado medio, la adolescente habría dejado una nota antes de suicidarse con información clave para el caso. El suceso ocurrió sobre las 00:15 horas de este domingo en una vivienda de Arroyo de la Miel, y las autoridades investigan ahora si la joven podría haber sido víctima de acoso escolar.

Los padres de la menor han confirmado a las autoridades que se encontraba en tratamiento psicológico porque estaba sufriendo episodios de acoso.

Investigan su móvil

Las autoridades están investigando el teléfono móvil y una tablet de la adolescente, según recoge Diario Sur. Los investigadores habrían realizado ya un volcado de toda la información de los dispositivos para analizar las conversaciones y los archivos de la adolescente y ver si pueden esclarecer el suceso.

Los familiares de la víctima denunciaron la desaparición de la menor el pasado sábado, el último día que la vieron con vida. Tras no saber nada de su paradero y no responder a las llamadas y los mensajes, decidieron denunciar su desaparición. Los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que concluyó cuando su propio hermano confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida en el sótano del domicilio familiar.

La Junta dice que no le consta protocolo de acoso abierto para la menor de Benalmádena

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha dicho este lunes que su departamento no tiene constancia de que el IES Benalmádena (Málaga) tuviera abierto ningún protocolo de acoso escolar o conducta autolítica en el caso de la menor de 14 años que se ha quitado la vida en este municipio.

En declaraciones a los medios durante la inauguración de un colegio en El Ejido (Almería), Castillo ha explicado que la inspección educativa está trabajando para "averiguar qué ha pasado" y determinar "si tienen algo que ver con el sistema educativo" las causas del fallecimiento de la alumna, de nombre Ángela y que cursaba tercero de la ESO.

"El IES Benalmádena es un centro que normalmente trabaja bien con el alumnado, tiene abiertos protocolos de conductas autolíticas y de acoso en relación con otros alumnos, pero no nos consta ahora mismo en el caso de Ángela", ha detallado la titular de Educación, quien ha matizado que se va a hacer "todo lo posible por averiguar" lo ocurrido.

Recursos de ayuda

Las personas con ideas suicidas y sus allegados recibirán ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024, y ante situaciones de emergencia también pueden llamar al 112.

Las tentativas y muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son una reacción a un sufrimiento extremo causado por factores psicológicos, biológicos y sociales que pueden prevenirse y tratarse.