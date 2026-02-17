Cuatro monjas etíopes que viajaban desde su país no pudieron volar por carecer de visado

La Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa de 12.000 euros a dos responsables de una agencia de viajes, que son pareja, acusados de estafar a una congregación religiosa para recuperar unos billetes de seis monjas que debían viajar a Timor Oriental (Asia) en julio de 2022.

El ministerio público pide también a los acusados que indemnicen a la Congregación Religiosa de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret con 20.050,42 euros. En el juicio, que se ha celebrado este martes en la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, ambos acusados, que han comparecido por videoconferencia, se han declarado inocentes.

Los hechos se remontan al 6 de julio de 2022, cuando cuatro monjas etíopes que viajaban desde su país no pudieron volar por carecer de visado para entrar en Timor Oriental. Otras dos hermanas colombianas que partieron desde Barcelona fueron deportadas a Singapur al llegar al aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia), donde hacían escala.

La estafa

La madre ecónoma contactó entonces con la acusada por recomendación de otra congregación, que la había tenido como alumna, con el fin de buscar una solución, según el escrito de acusación del Fiscal.

La acusada, "de mutuo acuerdo con el acusado, con el único fin de enriquecerse ilícitamente, y sin intención de cumplir sus compromisos y de llevar a cabo las gestiones que prometió realizar", propuso una solución para que las hermanas pudieran viajar a España y reclamar el dinero perdido de los billetes.

La responsable de la agencia de viajes pidió a la congregación que pagaran el importe de los billetes de avión para, una vez ingresado el dinero, reclamar al seguro el importe de los billetes que no habían podido utilizar, y se comprometió a devolver los 20.050,42 euros abonados, extremo que no ha cumplido a día de hoy.

Cita a Santo Tomás de Aquino

La monja que ha testificado este martes en el juicio ha declarado que, en ningún caso, la congregación compró los billetes a la agencia de viajes enjuiciada, algo que sí ha sostenido la acusada ante el tribunal. Por su parte, la abogada defensora de la agencia denunciada, ha pedido la absolución, "a pesar de no saber a quién" representa, ya que la agencia de viajes está extinguida.

Según los acusados, la empresa está parada, aunque prevén reactivarla a mediados del próximo mes de abril. El acusado, administrador único de la agencia, ha sido condenado en cuatro ocasiones, mientras que su mujer acumula diecisiete antecedentes penales, todos ellos por estafa.

El administrador de la agencia de viajes ha explicado que no tuvo conocimiento de los hechos hasta que le llegó la notificación judicial de instrucción del caso, aunque la monja que ha declarado ha asegurado que la acusada le dijo que pusiera a su marido en copia en los correos.

En su alegato final, el fiscal Javier Faus ha citado a santo Tomás de Aquino. “Como dijo santo Tomás: si el objetivo de un capitán fuera preservar su barco, este nunca saldría del puerto (...) y las hermanas necesitan salir del puerto para difundir su Evangelio. Que esa salida se convierta en una situación angustiosa es muy lamentable”. Según el fiscal, los acusados, según sentencias anteriores, son estafadores, cometieron un "evidente" engaño: "Se aprovecharon de la angustia de las hermanas", ha argumentado.