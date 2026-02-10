Detectives especializados alertan del incremento de bajas laborales fraudulentas

AIReF da la voz de alarma por las bajas laborales: se disparan entre los menores de 35 años

La Seguridad Social anuncia la puesta en marcha de un Observatorio sobre bajas médicas y promete una nueva propuesta para acortarlas.

'El tiempo justo' ha estado con Daniel Fontanals, detective privado especializado en bajas laborales, acompañándole en la investigación de un caso de una baja laboral por vértigos por lo que no puede hacer vida normal. Daniel nos explica más información del caso: “Lleva un mes de baja, tuvo una discusión con su jefe y al día siguiente cogió la baja por vértigos, alegando que no puede hacer vida normal ni la actividad que está haciendo ahora mismo, como es conducir”.

Tantas horas conduciendo son una prueba de que realmente no sufre las dolencias que justifica, por lo que se trataría de una baja fraudulenta y una causa de despido.

Además, el programa ha hablado con Juan de Dios, detective privado, quien comenta sobre la investigación de bajas laborales fraudulentas: “En los últimos cuatro años es una locura, es más del 60% del trabajo”.

Juan de Dios, detective privado: "Nosotros somos testigos y la prueba no se muestra hasta el juicio"

Juan de Dios señala que no es fácil pillarles: “Cada vez es más complicado pillarles, antes la gente no tenía consciencia de este tipo de temas, era mucho más fácil”.

Por último, explica cómo se enteran las personas de que les están siguiendo: “Nosotros somos testigos y la prueba no se muestra hasta el juicio. Lo que se hace es que se les da su carta de despido con las razones básicas del motivo del despido y él tiene 20 días para poner la denuncia, y luego en el juicio es cuando se entera del tema”.