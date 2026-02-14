Sara Andrade 14 FEB 2026 - 09:00h.

El llamado 'romance scam' o estafa romántica por internet no comienza con una estafa, sino con una historia de amor

21 detenidos por defraudar 1,5 millones de euros con la estafa del amor a 70 víctimas

Compartir







El 'romance scam' o las estafas románticas no son hecho aislados, son casos cada vez más frecuentes con los que se encuentra la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, la encargada en investigar los delitos cibernéticos. Seguramente no te suenen -si no estás familiarizado con este argot- palabras como 'Catfishing' y 'pig butchering', pero son las formas de nombrar algunas de las estafas más comunes en las redes sociales e internet con las que se encuentran a diario los investigadores. La primera de ellas se refiere a usurpar la identidad de otra persona hasta ganarse la confianza de la víctima al punto de que le mande al fotografías íntimas. Posteriormente, estas imágenes son utilizadas para chantajear a la víctima para que esta envíe dinero a cambio de no hacerlas públicas; mientras que el 'pig butchering' es otro método similar en el que los estafadores, después de hacerse cercanos a sus víctimas, la instan a invertir asegurando la obtención de "beneficios" iniciales hasta que llegan a grandes sumas.

La estafa romántica

A este tipo de estafas online se suma el 'romace scam', las estafas románticas en las que la víctima suele acabar enviando dinero al estafador vía transferencia bancaria, porque, habitualmente, nunca llegan a conocerse en persona. El perfil de las víctimas suele ser el mismo: personas que emocionalmente no están atravesando un buen momento y necesitan compañía.

PUEDE INTERESARTE Las estafas online más comunes: del hijo en apuros a la estafa amorosa y el fraude del sí

"Recuerdo el caso de un Mosso d'Esquadra que contactó conmigo para ver si le podía ayudar con su madre que estaba siendo víctima de una estafa romántica. Había conocido a una persona a través de Facebook y llevaba meses hablando con él. Decía que era francés, pero nunca se habían visto en persona, la había dejado plantada en el aeropuerto unas cuatro veces. Cada mes su madre le enviaba prácticamente toda su pensión. Él estaba desesperado y en el banco no podían bloquear la cuenta de la madre ni incapacitarla. Hablamos con abogadas y psicólogas y estaba en plenas facultades mentales...". Quien nos explica esta historia es la experta en ciberseguridad y autora del libro 'Mentalidad inhackeable' (ediciones B, 2025), María Aperador.

En Netflix series documentales como 'El estafador de Tinder', estrenada en 2022, causó mucho revuelo, así como la del 'Estafador del amor' de TV3, el caso real de un joven que estafó miles de euros a sus víctimas a cara descubierta y que acabó yendo a juicio, no son casos esporádicos, como señala esta experta en ciberseguridad, son habituales, y detrás suele haber bandas criminales organizadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La gran mayoría de estafas románticas vienen de África, en Europa es mucho más fácil de detectar y llevar a juicio. Suelen ser organizaciones que pueden tener a personas explotadas sexualmente y que, además, les obligan a hacer este tipo de estafas. Se les llaman granjas de ciberesclavos, pero también son delincuentes al uso", explica. Para la policía es difícil conseguir encontrar a estos delincuentes, mucho más si están en países de fuera de la Unión Europea o en Estados Unidos, por eso muchas denuncias no acaban consiguiendo atrapar a los culpables y que paguen y devuelvan el dinero que han robado.

¿Cómo funciona una estafa romántica y cuál es el "modus operandi"? Primero comienza el acercamiento. Estas personas pueden contactar con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas. Una de las más comunes es Facebook. Los grupos de esta red social permiten enviar, por ejemplo, el mismo mensaje a 50 personas, que suelen ser mujeres. Una vez esa persona contesta, se inicia la conversación con unas preguntas para saber en qué situación sentimental se encuentra la víctima. "Luego se pasa a una segunda fase, que es la fase de captación o fase del engaño, donde el estafador empieza a pedir dinero para alguien de su entorno que está en apuros, etc. La misma persona puede llamar o escribir a varias personas durante el día. Pueden conseguir desde pequeñas transferencias de 200 euros a más de mil euros".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"El perfil típico no es el que imaginamos. No se trata de personas “ingenuas” o “con poca cultura digital”

El perfil de la víctima

¿Cómo con las víctimas? "El perfil típico no es el que imaginamos. No se trata de personas “ingenuas” o “con poca cultura digital”. En realidad, son personas que están atravesando un momento emocional delicado como divorcios recientes, duelos, soledad crónica, baja autoestima o simplemente una necesidad profunda de conexión. Los ciberdelincuentes que están detrás de estos engaños no improvisan. Siguen un guion muy bien estudiado. Primero generan confianza, luego afinidad emocional, después dependencia… y solo al final, cuando ya tienen acceso a la parte más vulnerable de la víctima, introducen la petición económica. A veces son meses de conversaciones diarias. No buscan enamorar, buscan manipular. Y lo hacen con una precisión quirúrgica", advierte María.

Durante la investigación para su libro le impactó ver cómo muchas víctimas repiten patrones: relaciones sin videollamadas, perfiles con fotos demasiado perfectas, historias de vidas trágicas (viudos, militares en misiones, médicos desplazados…), excusas constantes para no encontrarse en persona. "Y aún así, cuando estás emocionalmente involucrado, tu mente justifica todo para no perder ese vínculo. Lo más duro es que cuando alguien cae en una estafa de este tipo, además de perder dinero, siente culpa y vergüenza. Y esa vergüenza es lo que los silencia. No lo cuentan, no lo denuncian, no piden ayuda. Y eso perpetúa el ciclo: los delincuentes siguen actuando, y las víctimas se quedan solas".

Cualquiera puede ser víctima. Y la primera herramienta para protegernos es entender cómo operan y por qué son tan efectivos. Por tanto, ¿qué debemos hacer si sospechamos que alguien de nuestro entorno podría estar siendo víctima de una estafa romántica? Pedir ayuda a profesionales, hablar con esa persona y ver qué necesidades tiene. Abrirle los ojos a través de las pruebas que se puedan ir recabando y no infantilizar o culpar a la persona, sino ayudarla.