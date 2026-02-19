Rocío Amaro 19 FEB 2026 - 04:30h.

El matrimonio perdió el rastro de la cartera durante un trayecto que incluyó una parada en el supermercado y un viaje en autobús urbano

La Policía Nacional investiga los hechos tras la denuncia de los afectados, que aseguran haberse quedado "sin nada para el mes"

AlmeríaUna familia de Almería ha denunciado ante la Policía Nacional la pérdida de una cartera rosa que contenía 3.150 euros en efectivo. Según los denunciantes, el dinero estaba destinado a la compra de un vehículo de segunda mano para trasladar a sus dos hijas con discapacidad a sus terapias y al pago de los suministros básicos del hogar.

Tal y como adelanta La Voz de Almería y ha podido confirmar este medio, el suceso tuvo lugar el pasado viernes 13 de febrero durante un trayecto por el centro de la capital almeriense.

El itinerario de la desaparición

La mujer, que portaba el dinero en el momento del extravío, detalló en su denuncia a la Policía el recorrido que realizó durante ese día, asegurando que fue desde la Carretera de Granada hasta la Rambla Amatisteros.

Según su relato, llegó a realizar una compra en un supermercado y posteriormente utilizó el autobús urbano para desplazarse hasta la sede de la FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad), lugar donde se percató de que la cartera no estaba con ella.

Tras comprobar que el dinero no se encontraba en el establecimiento ni en el transporte público, la familia acudió a la Comisaría de Almería. Fuentes policiales consultadas por este medio confirman la existencia de la denuncia y ratifican que los afectados han facilitado el itinerario y la descripción de las personas con las que mantuvieron contacto físico durante el trayecto para tratar de esclarecer si se trata de un descuido o de un hurto.

Un llamamiento ante una situación límite

La familia ha solicitado la colaboración ciudadana para recuperar los ahorros, subrayando que su situación económica es precaria. Al ser un entorno humilde, el dinero perdido no solo cubría el coste del vehículo, sino también la compra de alimentos y el pago de facturas pendientes para el resto del mes, tal y como recoge La Voz de Almería.

"Necesitamos el dinero para sobrevivir este mes. Si alguien ha encontrado la cartera, le pedimos que la entregue a la Policía", ha explicado la madre, quien incluso ofrece una gratificación a quien devuelva la suma extraviada.

En su declaración ante los agentes, la afectada mencionó una duda sobre un encuentro fortuito con un conocido durante el recorrido, aunque por el momento no hay sospechosos detenidos. La investigación policial sigue su curso mientras la familia espera que el llamamiento a la solidaridad en Almería permita recuperar los ahorros destinados a la salud de sus hijas.