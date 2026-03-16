La red solidaria que transforma la vida de Nicolás: empresas de Marbella se unen para adaptar su hogar

Rocío Amaro 16 MAR 2026 - 06:30h.

Una red de empresas de Marbella reforma de forma altruista la vivienda de Nicolás para hacerla accesible tras las secuelas de su tumor cerebral

Nico, el niño malagueño que sobrevivió a un tumor cerebral y ahora necesita ayuda: "Cada día es una victoria"

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MálagaEn el salón de la casa de Nicolás, en Marbella, el sonido de los martillos y el trasiego de operarios ha sustituido al angustioso silencio de los hospitales. A sus 11 años, este pequeño malagueño ha superado un tumor cerebral tras haberse sometido a agresivas sesiones de radioterapia. Sin embargo, la victoria contra la enfermedad fue solo el inicio de una nueva y compleja etapa, marcada por unas secuelas neurológicas que han obligado a su familia a replantearse cada detalle de su existencia.

La realidad tras el alta médica fue un choque frontal contra las barreras físicas de su propia casa. Nicolás, que antes corría y jugaba como cualquier niño de su edad, se encontró atrapado en una vivienda que no estaba diseñada para sus nuevas necesidades de movilidad: "Nicolás enfrenta secuelas muy graves que han cambiado nuestra vida por completo", relata Damián, su padre.

Ante la magnitud de los gastos médicos y la imposibilidad de costear una reforma integral, la familia decidió canalizar la ayuda a través de la Asociación Nicolás Corazón Fuerte y su cuenta de Instagram, buscando una visibilidad que ha terminado obrando un milagro.

A raíz de compartir su día a día en las redes sociales, se activó una red de solidaridad empresarial en la localidad marbellí que ha decidido tomar las riendas de la situación de forma totalmente altruista. Bajo la coordinación de GC Estudio, un grupo de empresarios locales se ha unido para ayudarles: "De la vivienda nos encargamos nosotros", le aseguraron al padre de Nicolás, iniciando una obra que busca devolver la dignidad al día a día del menor. "Es emocionante ver cómo se han volcado", dice.

Un hogar diseñado para la integración y la dignidad

La reforma, que se encuentra actualmente en plena ejecución, tiene como objetivo principal que el niño pueda moverse por su hogar con la mayor autonomía posible. Se trata de un cambio estructural profundo, ya que la vivienda original presentaba numerosos obstáculos que dificultaban incluso las tareas más básicas del cuidado diario. "A raíz de visibilizar nuestro día a día, ha ocurrido algo mágico: una red de empresas locales se ha unido para adaptar nuestra vivienda y hacerla accesible para él", explica la familia sobre este movimiento de solidaridad.

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Para solucionar este problema, los operarios están unificando los dos baños originales de la casa para crear un único espacio de grandes dimensiones que cumpla con los estándares de accesibilidad. Asimismo, se está procediendo a eliminar el tabique que separaba la cocina del salón. "Están quitando el tabique de la cocina para unirla al salón para que Nicolás pueda estar integrado en el entorno familiar con nosotros", detalla su padre, subrayando que el objetivo es que el pequeño no se sienta aislado en ningún momento.

Este proyecto cuenta con la colaboración desinteresada de una larga lista de empresas que han aportado tanto mano de obra como materiales. "Gracias a esas empresas que se han puesto en contacto conmigo están trabajando ahora en mi casa", relata emocionado el padre de Nicolás. Nombres como Tecnoclima, Muñoz Lazas, Arka Gestión y Escayolas El Cruce se han encargado de la demolición y la adecuación de la fontanería y la electricidad. Por su parte, Able Wood y Nosh Studio trabajan en la carpintería y la nueva cocina, mientras que el Grupo Puya y Serrato Luz han donado los materiales de construcción y sanitarios fundamentales para que la obra llegue a buen puerto.

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El reto de las terapias y la movilidad exterior

A pesar de la enorme generosidad de estos empresarios, la batalla de la familia no se detiene en los muros de la casa. El pequeño sigue necesitando tratamientos neurológicos especializados y material ortopédico de última generación para evitar el retroceso en sus avances físicos. "Nuestra lucha no termina en casa. Nicolás sigue necesitando terapias neurológicas constantes, material ortopédico y, lo más urgente ahora, un vehículo adaptado para sus traslados", advierte su familia. Estos gastos suponen un esfuerzo económico inalcanzable para un hogar que ya ha agotado todos sus recursos.

Contar con un transporte adecuado es vital para que el niño pueda salir al exterior y seguir recibiendo los estímulos necesarios para su desarrollo neurológico fuera del entorno doméstico. "Nos gustaría mucho que este ejemplo de solidaridad empresarial lleve a que a que más personas nos ayuden a cubrir estas necesidades vitales", pide el padre, haciendo un llamamiento para conseguir el vehículo adaptado que tanto necesitan.

Para tratar de cubrir estos gastos vitales, la asociación mantiene abiertos canales de colaboración ciudadana. Quien quiera colaborar puede hacerlo mediante Bizum al código 13756 o por transferencia a la cuenta de la Asociación Nicolás Corazón Fuerte (ES29 2100 4408 4702 0033 3485).